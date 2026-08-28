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Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen, die sich an den Armen halten.
Ab 1. September sucht das Land Kärnten wieder innovative Integrationsprojekte.
Kärnten
28/08/2026
Prämierung

Je 5.000 Euro: Kärnten sucht die besten Integrationsprojekte

Nach einjähriger Pause vergibt das Land Kärnten wieder den Integrationspreis. Ausgezeichnet werden vorbildliche Projekte von Gemeinden, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Einreichungen sind von 1. September bis 15. Oktober möglich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)
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Der Kärntner Integrationspreis kehrt nach einem Jahr Pause zurück. Gesucht werden Vorhaben, die Begegnungsräume schaffen, Vorurteile abbauen und Partizipationsmöglichkeiten fördern. Entscheidende Kriterien für die Auswahl sind die Kärntner Integrationsleitlinien „Gemeinsam in Kärnten“ sowie eine nachhaltige und ressourcenschonende Umsetzung. Die Ausschreibung umfasst die drei Kategorien zivilgesellschaftliches Engagement, Integration in der Gemeinde sowie Integration im Unternehmen. In jedem Bereich ist das erstplatzierte Projekt mit 5.000 Euro dotiert. Über die Vergabe entscheidet ein Fachgremium aus Vertretern der Industriellenvereinigung, des Gemeindebundes, der Universität Klagenfurt, der Fachhochschule Kärnten sowie der Landesregierung. „Integration gelingt nur gemeinsam – sie lebt von Wechselseitigkeit, Offenheit und Dialog. Integration braucht daher Menschen, für die Zusammenhalt keine Einbahnstraße ist“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ).

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Daniel Fellner.
©LPD Kärnten/Wajand
Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

Einreichungen bis 15. Oktober

Wer mitmachen möchte, kann seine Unterlagen zwischen 1. September und 15. Oktober 2026 (bis 23.59 Uhr) über das Online-Formular des Landes Kärnten einreichen. Eine Neuerung gibt es dieses Jahr: Zusätzlich muss ein dreiminütiges Bewerbungsvideo abgegeben werden. Nach dem Absenden des Antrags kommt per E-Mail ein Link zu einer Datenaustauschplattform, worüber der Clip hochgeladen wird. Die Vergabe der Auszeichnung findet schließlich im Dezember 2026 statt.

Ansprechpartner

Amt der Kärntner LandesregierungAbteilung 3 – Sicherheit, Gemeinden und Wasserwirtschaft
Unterabteilung Grundversorgung und Integration

Hasnerstraße 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: +43 50 536-13180

E-Mail: abt3.integration@ktn.gv.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2026 um 19:49 Uhr aktualisiert
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