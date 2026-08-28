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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ossiacher See.
Am Samstag kommt wieder die Sonne zum Vorschein.
Kärnten
28/08/2026
Wetterausblick

Schauer klingen ab: Kärnten steht ein sonniger Samstag bevor

Am Samstag lösen sich letzte Restwolken nächtlicher Regenschauer und Gewitter im Laufe des Vormittags rasch auf. Anschließend setzt sich in ganz Kärnten überwiegend sonniges Wetter durch.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Nach nächtlichen Schauern setzt sich am Samstag in Kärnten recht sonniges Wetter durch. Die Höchstwerte erreichen angenehme 23 bis 27 Grad. „Damit ist es zwar kühler als zuletzt; für die Jahreszeit bleibt es jedoch weiterhin relativ warm“, erläutern die Meteorologen der Geosphere Austria. Ausgehend von den Bergregionen bilden sich im Tagesverlauf wieder einige größere Quellwolken. In den meisten Regionen bleibt es aber trocken.

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