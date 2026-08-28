Schauer klingen ab: Kärnten steht ein sonniger Samstag bevor

Am Samstag lösen sich letzte Restwolken nächtlicher Regenschauer und Gewitter im Laufe des Vormittags rasch auf. Anschließend setzt sich in ganz Kärnten überwiegend sonniges Wetter durch.

Nach nächtlichen Schauern setzt sich am Samstag in Kärnten recht sonniges Wetter durch. Die Höchstwerte erreichen angenehme 23 bis 27 Grad. „Damit ist es zwar kühler als zuletzt; für die Jahreszeit bleibt es jedoch weiterhin relativ warm“, erläutern die Meteorologen der Geosphere Austria. Ausgehend von den Bergregionen bilden sich im Tagesverlauf wieder einige größere Quellwolken. In den meisten Regionen bleibt es aber trocken.