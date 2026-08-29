Auto überschlägt sich mehrfach: 19-Jähriger eingeklemmt

In St. Margarethen im Lavanttal (Kärnten) endete eine nächtliche Autofahrt mit einem schweren Unfall: Ein Wagen überschlug sich mehrfach. Der 19-jährige Lenker musste aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Ein 19-Jähriger kam in St. Margarethen im Lavanttal in einer scharfen Kurve von der Straße ab.

Ein 19-Jähriger kam in St. Margarethen im Lavanttal in einer scharfen Kurve von der Straße ab.

Am Freitag, dem 28. August 2026, war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 23.30 Uhr auf der Gemeindestraße „Maria im Walde“ unterwegs. Er fuhr in Richtung St. Michael. In einer scharfen Linkskurve kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrmals im angrenzenden Grünland.

Lenker eingeklemmt

Als die Polizeistreife am Unfallort eintraf, befand sich der 19-Jährige noch eingeklemmt im Fahrzeug. Einsatzkräfte konnten ihn aus dem Wagen bergen. Sein 18-jähriger Beifahrer schaffte es hingegen, sich selbstständig aus dem Unfallauto zu befreien. Beide wurden noch an der Unfallstelle erstversorgt. Anschließend wurden der Lenker und sein Beifahrer in das LKH Wolfsberg gebracht. Der 18-Jährige erlitt laut Landespolizeidirektion Kärnten leichte Verletzungen. Beim 19-jährigen Lenker wurden Verletzungen unbestimmten Grades festgestellt. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Totalschaden am Auto

Am Pkw entstand bei dem Unfall Totalschaden. Auch das angrenzende Grünland wurde erheblich beschädigt. Neben der Polizei standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael im Einsatz. Rund 30 Feuerwehrkräfte waren an der Unfallstelle eingesetzt.