Nach Schlangenlinien-Fahrt: Sechs Steirern wurde der Führerschein „gezupft“

Eine Motorradgruppe aus der Steiermark fiel am Freitagabend im Bezirk St. Veit an der Glan durch ihre Fahrweise auf. Bei allen sechs kontrollierten Lenkern bestand der Verdacht auf erhebliche Alkoholisierung.

Eine Motorradgruppe aus der Steiermark fällt auf der Flattnitzer Landesstraße durch gefährliche Fahrweise auf.

Eine Motorradgruppe aus der Steiermark fällt auf der Flattnitzer Landesstraße durch gefährliche Fahrweise auf.

Am Freitag, dem 28. August 2026, waren Polizeibeamte gegen 19.45 Uhr auf der Flattnitzer Landesstraße L63 (Kärnten) unterwegs. In Fahrtrichtung Flattnitz bemerkten sie eine größere Gruppe von Motorrad- und Motorfahrradfahrern. Die Lenker fuhren teilweise in Schlangenlinie. Laut Polizei zeigten sie dabei eine offensichtlich gefährliche Fahrweise.

Zwei fahren weiter

Im Bereich Jauernig hielten die Polizeibeamten die Fahrzeuge schließlich an. Zwei Lenker beachteten die Anhaltezeichen zunächst allerdings nicht. Sie fuhren an einem Polizeibeamten vorbei und setzten ihre Fahrt fort. Wenige hundert Meter später konnten auch sie angehalten werden. Insgesamt kontrollierte die Polizei sechs Lenker im Alter zwischen 34 und 57 Jahren. Alle sechs stammen aus der Steiermark. Bei sämtlichen Personen bestand der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung. Zwei Lenker machten schließlich einen Alkomattest. Dabei wurde bei beiden eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt. Die vier anderen Lenker verweigerten den Alkomattest.

Führerscheine weg

Für alle sechs Männer war die Fahrt damit beendet. Die Polizei nahm ihnen die Führerscheine ab und untersagte die Weiterfahrt. Zusätzlich werden die Lenker wegen mehrerer Übertretungen angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 06:35 Uhr aktualisiert