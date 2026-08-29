Baum stürzt auf Hochspannungsleitung: Zaun fängt Feuer

In Wölfnitz im Bezirk Völkermarkt kam es Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Baum stürzte auf eine Hochspannungsleitung und riss diese ab. Kurz darauf brannten mehrere Holzzaunpflöcke und Teile einer Wiese.

Der Vorfall ereignete sich am Freitage, dem 28. August 2026, gegen 23.30 Uhr im Bereich Jellenkogel in Wölfnitz. Dort stürzte ein Baum auf eine Hochspannungsleitung. Durch den Aufprall riss die Leitung ab. Anschließend fiel sie auf einen Stacheldrahtweidezaun. In weiterer Folge gerieten mehrere Holzzaunpflöcke in Brand. Auch Teile der angrenzenden Wiese wurden vom Feuer erfasst. Die Flammen erloschen laut Polizei selbstständig. Allerdings glühten die betroffenen Zaunpflöcke weiterhin.

Schaden noch unklar

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die glühenden Zaunpflöcke. Auch die betroffenen Stellen auf der Wiese wurden abgelöscht. Im Einsatz standen die FF Griffen und die FF Pustritz. Zusätzlich war die Polizei vor Ort. Auch der Störungsdienst des zuständigen Netzbetreibers wurde zum Einsatz gerufen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.