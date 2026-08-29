Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Feuerwehrautos in der Nacht.
Ein umgestürzter Baum riss in Wölfnitz eine Hochspannungsleitung ab. In weiterer Folge gerieten mehrere Zaunpflöcke und Teile einer Wiese in Brand.
Wölfnitz
29/08/2026
Einsatz

Baum stürzt auf Hochspannungsleitung: Zaun fängt Feuer

In Wölfnitz im Bezirk Völkermarkt kam es Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Baum stürzte auf eine Hochspannungsleitung und riss diese ab. Kurz darauf brannten mehrere Holzzaunpflöcke und Teile einer Wiese.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Vorfall ereignete sich am Freitage, dem 28. August 2026, gegen 23.30 Uhr im Bereich Jellenkogel in Wölfnitz. Dort stürzte ein Baum auf eine Hochspannungsleitung. Durch den Aufprall riss die Leitung ab. Anschließend fiel sie auf einen Stacheldrahtweidezaun. In weiterer Folge gerieten mehrere Holzzaunpflöcke in Brand. Auch Teile der angrenzenden Wiese wurden vom Feuer erfasst. Die Flammen erloschen laut Polizei selbstständig. Allerdings glühten die betroffenen Zaunpflöcke weiterhin.

Schaden noch unklar

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die glühenden Zaunpflöcke. Auch die betroffenen Stellen auf der Wiese wurden abgelöscht. Im Einsatz standen die FF Griffen und die FF Pustritz. Zusätzlich war die Polizei vor Ort. Auch der Störungsdienst des zuständigen Netzbetreibers wurde zum Einsatz gerufen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at