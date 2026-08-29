Frau (30) tagelang gefangen gehalten: Urteil gefallen

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau war fünf Tage lang an den Füßen angekettet worden. Nun standen zwei weitere Verdächtige vor dem Landesgericht Klagenfurt.

Im Vorjahr spielte sich im Bezirk Spittal an der Drau ein wahrer Albtraum ab: Eine 30-jährige Frau wurde in eine Wohnung gelockt, in einem abgedunkelten Raum an den Füßen angekettet und fünf Tage lang gefangen gehalten. Insgesamt sollen sechs Personen an den Vorgängen beteiligt gewesen sein, der Haupttäter wurde bereits rechtskräftig verurteilt.

Es folgte der Freispruch

Am Landesgericht Klagenfurt standen nun zwei weitere Angeklagte vor dem Richter. Beide waren zwar während der Tat in der Wohnung anwesend, das psychisch nach wie vor schwer belastete Opfer konnte ihnen jedoch keine aktive Mittäterschaft nachweisen. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Es folgte ein Freispruch vom Vorwurf der Freiheitsberaubung. Die 49-jährige Mutter des Haupttäters erhielt jedoch wegen Nötigung eine Geldstrafe von 600 Euro, da sie dem Opfer mit der Veröffentlichung von Nacktfotos gedroht hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.