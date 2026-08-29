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Bild auf 5min.at zeigt eine Kerze im Theater.
Die Theatergruppe Sankt Ulrich nimmt emotional Abschied von Michael Zaminer.
St. Ulrich
29/08/2026
Abschied

Theatergruppe St. Ulrich trauert: „Leb wohl, Michl“

Tiefe Trauer im Kärntner Kulturleben: Michael Zaminer ist verstorben. Die Theatergruppe Sankt Ulrich nimmt in den sozialen Medien emotional Abschied von einer prägenden Persönlichkeit.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Über viele Jahre hinweg prägte er mit seinem unermüdlichen Einsatz das kulturelle und gesellschaftliche Geschehen in der Region. Mit bewegenden Worten nahm die Theatergruppe Sankt Ulrich nun Abschied von ihrem geschätzten Wegbegleiter: „Dein Vorhang hat sich auf Erden nun geschlossen, aber deine Energie, Lebensfreude, Weisheiten und die wunderbaren gemeinsamen Momente werden wir nie vergessen.“

Jahrelanges Engagement für das Kulturleben

Zaminer galt als Herz und Seele der Theatergruppe. Mit viel Leidenschaft, Herzblut und Hingabe setzte er sich über Jahrzehnte hinweg für das heimische Dorfleben ein und hinterließ sowohl auf als auch hinter der Bühne bleibende Spuren. „Du warst ein ganz besonderer Mensch, der viele Spuren in unseren Herzen hinterlassen hat. Danke für dein jahrzehntelanges Schaffen! Du wirst uns fehlen“, so das Ensemble der Theatergruppe St. Ulrich.

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