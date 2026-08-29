Theatergruppe St. Ulrich trauert: „Leb wohl, Michl“

Über viele Jahre hinweg prägte er mit seinem unermüdlichen Einsatz das kulturelle und gesellschaftliche Geschehen in der Region. Mit bewegenden Worten nahm die Theatergruppe Sankt Ulrich nun Abschied von ihrem geschätzten Wegbegleiter: „Dein Vorhang hat sich auf Erden nun geschlossen, aber deine Energie, Lebensfreude, Weisheiten und die wunderbaren gemeinsamen Momente werden wir nie vergessen.“

Jahrelanges Engagement für das Kulturleben

Zaminer galt als Herz und Seele der Theatergruppe. Mit viel Leidenschaft, Herzblut und Hingabe setzte er sich über Jahrzehnte hinweg für das heimische Dorfleben ein und hinterließ sowohl auf als auch hinter der Bühne bleibende Spuren. „Du warst ein ganz besonderer Mensch, der viele Spuren in unseren Herzen hinterlassen hat. Danke für dein jahrzehntelanges Schaffen! Du wirst uns fehlen“, so das Ensemble der Theatergruppe St. Ulrich.