„Funde aus dem Eis“ ist die neueste Ausstellung am Hochtor, des gebürtigen Villacher Geologen Georg Kandutsch. Er hat 10 Stollen in den Hohen Tauern erforscht, in denen Jahrhunderte nach Gold gesucht wurde.

„Geschichtlich und urkundlich ist es bewiesen, dass ab 1350 bis in das 20. Jahrhundert in den Tauern Gold abgebaut wurde“, so Kandutsch in einem Gespräch mit 5 Minuten. Es wurde das ganze Jahr in den Bergen gearbeitet, weil das Klima damals wesentlich milder war. Kandutsch: „Außerdem war es im Stollen egal ob Winter oder Sommer war. Es gab sogar den Nachweis, dass es in der Zeit um 1511 zehn Jahre lang im Winter in den Tauern überhaupt nicht geschneit hat. Da musste das goldhaltige Gestein mit Maultieren abtransportiert werden, was sehr teuer kam. Im Winter wenn der Schnee lag, wurde das Gestein in Schweinsledersäcken verpackt einige miteinander verbunden und ähnlich wie Heutransporte mit einem Schlitten vorne ins Tal gebracht, was natürlich viel billiger war.

Plötzlicher Kälteeinbruch konservierte die Geschichte

Kandutsch: „Aber irgendwann muss das Wetter plötzlich und total umgeschlagen haben. So schnell, dass die Knappen alle ihre Gegenstände die wir heute wieder finden und die nun jedes Jahr mehr und mehr wieder vom Eis freigegeben werden, dort liegen lassen mussten. Es waren für sie wertvolle Sachen wie Hammer oder eine Haspel die jetzt aufgetaucht ist“. Haspel? „Ja das ist eine Seilwinde, die zur Erzgewinnung in den Schächten benutzt wurde. Sogar das Skelett verunglückten Knappen konnte Kandutsch vor jetzt schon 20 Jahren entdecken und bergen.

©KK / Privat

Kritischer Blick auf Energiewende und Photovoltaik

Das Thema Klimawechsel kann ihm nur ein müdes Lächeln entlocken. Egal ob wir ein E-Auto oder weiter Verbrenner fahren. „Jetzt geht es eben wieder zurück in die Zeit, wie sie im Mittelalter war und das mit den Grüngedanken ist so eine Sache. Besser wäre Autos auf zwei Liter Hub zu beschränken und wenn ich auf die vielen Nebeltage denke die wir in Kärnten haben stelle ich auch jede Photovoltaikanlage in Frage, wenn die Sonne scheint wollen alle gleichzeitig ins Netz hineinladen ja wohin damit?“ fragt er und verweist auf die vielen Nebeltage wo wieder gar kein Strom erzeugt wird. „Dazu die riesigen 380 KV Leitungen die jetzt im Plan sind, in einer Zeit wo die Bevölkerung eher wieder weniger wird.“

Forschung geht weiter: Die Kälte wird zurückkehren

Er wird jedenfalls so lange er gesund bleibt, in den Tauern weiter forschen und verweist auch auf seine Ausstellung „Tauerngold“ die er neben jener am Hochtor in Großkirchheim betreibt. Er ist sich sicher: „Der nächste Klimawechsel in Richtung Kälte wird aus geologischer Sicht sicher wieder kommen. Ob der Mensch dann noch auf der Welt sein wird wissen wir nicht“.

Eis konserviert rare archäologische Objekte: Unter gemäßigten Bedingungen und in Gegenwart von Sauerstoff zersetzt sich organisches Material; deshalb werden Holz, Leder, Textilien, Leichen und Pflanzen normalerweise nicht erhalten. Die ausgestellten Objekte sind z. T. über 500 Jahre alt. Sie wurden durch die Klimaverschlechterung am Beginn der Neuzeit im Eis konserviert. Sie sind die einzigen Zeugen des hochalpinen Goldbergbaus. Wärme – Kälte Kälte verlangsamt die mikrobielle Aktivität

Eis und Permafrost bieten Bedingungen, die den Zersetzungsprozess durch Bakterien stoppt oder verlangsamt. Wasser

Die Kälte lässt das umgebende Wasser gefrieren und macht es somit für Bakterien unzugänglich. Sauerstoff

Eine sauerstofffreie Umgebung verhindert die Vermehrung von Bakterien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2026 um 10:23 Uhr aktualisiert