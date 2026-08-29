Klopeiner See: Kommt die 24-Uhr-Sperrstunde für Gastgärten?

Diskussionen rund um die Sperrstunden am Klopeiner See: Nach Kritik aus der Gastronomie informiert die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See über die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Ausgelöst durch öffentliche Kritik – unter anderem aus den Reihen der Gastronomie – steht die derzeitige Gastgarten-Sperrstunde von 23 Uhr im Fokus. Die Wünsche nach längeren Öffnungszeiten im Sommer werden laut. Nun reagiert die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See auf eine Presseanfrage von 5 Minuten und erklärt die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie den aktuellen Stand der Dinge.

Rechtlich möglich: Verordnung für Tourismusgebiet

Eine Verlängerung der Gastgarten-Zeiten auf 24 Uhr ist aus Sicht der Gemeinde rechtlich durchaus denkbar. Gemäß Gewerbeordnung (§ 76 Abs. 9 GewO) kann für ein genau grafisch abgegrenztes Tourismusgebiet per Verordnung eine abweichende Regelung geschaffen werden. Allerdings stellt die Gemeindeverwaltung klar: Ein Einzel-Bescheid für nur einen Betrieb ist über eine solche Verordnung nicht möglich. Sie würde für das gesamte festgelegte Gebiet gelten. Zudem steht es einzelnen Betrieben frei, bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt individuelle Anträge zu stellen.

Wer entscheidet?

Für den Erlass einer solchen Sperrzeit-Verordnung ist nicht der Bürgermeister, sondern der Gemeinderat zuständig. Bevor das Thema dort beschlossen werden kann, muss es im Gemeindevorstand vorberaten werden. Wann mit einer finalen Entscheidung zu rechnen ist und ob eine Änderung noch für die laufende Sommersaison 2026 realistisch ist, lässt die Gemeinde vorerst offen: „Seriöser Weise kann in dieser Sache zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angegeben werden, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist“, heißt es aus der Verwaltungsabteilung der Gemeinde.

Interessenkonflikt: Anrainer, Beherbergung und Gastronomie

Der Grund für das sorgfältige Prüfungsverfahren liegt in den gegensätzlichen Interessen vor Ort. Die Gemeinde muss die Wünsche der Gastronomen sorgfältig gegen die Anliegen von Beherbergungsbetrieben und Anrainern abwägen. Zudem liegen der Gemeinde auch Beschwerden über derzeitige Verletzungen der bestehenden Öffnungszeiten vor, die in die Evaluierung einfließen müssen.