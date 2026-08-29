Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Stein im Jauntal
Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Stein im Jauntal im Einsatz.
Die FF Stein im Jauntal befreite die Katze mithilfe einer Hebebühne vom Baum.
St. Kanzian
29/08/2026
Samstagvormittag

Rettung: Katze saß in 12 Metern Höhe auf Baum fest

Eine Katze kletterte auf einem Campingplatz in St. Kanzian auf einen 12 Meter hohen Baum und kam nicht mehr herunter. Die Feuerwehr musste anrücken.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal wurde am Samstagvormittag gerufen. Ort des Geschehens war das Camping Resort Turnersee in der Gemeinde St. Kanzian. Eine Katze war auf einen hochgewachsenen Baum geklettert und saß schließlich in rund 12 Metern Höhe fest. Sie konnte „nicht mehr selbstständig herunterkommen“.

Hebebühne von lokalem Betrieb organisiert

„Da unsere eigenen Einsatzmittel für die Rettung nicht ausreichten, wurde vom Betreiber eine Hebebühne eines lokalen Unternehmens organisiert“, heißt es in einem Posting. Gemeinsam mit den Florianis gelang die Rettungsaktion schließlich: Die Katze konnte unverletzt auf den Boden zurückgeholt werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der tierische Rettungseinsatz erfolgreich beendet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at