Rettung: Katze saß in 12 Metern Höhe auf Baum fest

Eine Katze kletterte auf einem Campingplatz in St. Kanzian auf einen 12 Meter hohen Baum und kam nicht mehr herunter. Die Feuerwehr musste anrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal wurde am Samstagvormittag gerufen. Ort des Geschehens war das Camping Resort Turnersee in der Gemeinde St. Kanzian. Eine Katze war auf einen hochgewachsenen Baum geklettert und saß schließlich in rund 12 Metern Höhe fest. Sie konnte „nicht mehr selbstständig herunterkommen“.

Hebebühne von lokalem Betrieb organisiert

„Da unsere eigenen Einsatzmittel für die Rettung nicht ausreichten, wurde vom Betreiber eine Hebebühne eines lokalen Unternehmens organisiert“, heißt es in einem Posting. Gemeinsam mit den Florianis gelang die Rettungsaktion schließlich: Die Katze konnte unverletzt auf den Boden zurückgeholt werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der tierische Rettungseinsatz erfolgreich beendet.