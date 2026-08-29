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Blockabfertigung vor den Tunnels auf der A10 und A11 in Kärnten.
Kärnten
29/08/2026
Blockabfertigungen

Stau-Samstag in Kärnten: Geduldsprobe auf A10, A11 und am Loiblpass

Reise-Samstag in Kärnten: Der starke Sommerverkehr bringt die Straßen im Bundesland an ihre Grenzen. Neben Blockabfertigungen auf den Autobahnen A10 und A11 sorgt ein Unfall am Loiblpass für Sperren.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Der sommerliche Urlauberverkehr stellt die Nerven der Autofahrer in Kärnten am heutigen Samstag auf eine Probe. Laut den Mobilitätsinformationen des ÖAMTC kommt es auf den Hauptverkehrsrouten des Bundeslandes zu erheblichen Verzögerungen. Besonders Geduld ist auf der Karawanken Autobahn (A11) gefragt: Vor dem Karawankentunnel an der Grenze zu Slowenien staute es sich in beiden Richtungen. Die Behörden mussten Blockabfertigung verhängen.

Dichter Urlauberverkehr auf der Tauern Autobahn (A10)

Auch auf der Tauern Autobahn (A10) in Richtung Süden rollt der Verkehr nur stockend. Um Überlastungen zu vermeiden, wurde der Verkehr in Kärnten ebenfalls nur noch blockweise durchgeschleust:

  • Paternion: Blockabfertigung vor dem Kroislerwandtunnel
  • Villach West: Verzögerungen und Blockabfertigung vor dem Oswaldibergtunnel

Unfall stoppt Verkehr am Loiblpass

Zusätzlich zum reinen Urlauberverkehr führte ein Verkehrsunfall am Loiblpass zu Problemen. Dort stand der Verkehr zeitweise komplett still, es kam zu Anhaltungen in beiden Fahrtrichtungen.

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