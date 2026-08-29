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/ ©Fotomontage: BMI/KK & BMI/Gerd PACHAUER
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle und einen Alkomaten.
22 Alko- und ein Drogenlenker wurden in Kärnten aus dem Verkehr gezogen.
Kärnten
29/08/2026
Alkohol und Drogen

Kärntner Polizei nimmt 23 Führerscheine in einer Nacht ab

Wegen Alkohols und Drogen am Steuer hat die Kärntner Polizei in vom 28. auf den 29. August nicht weniger als 23 Führerscheine abgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. August, fand unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Kärntner Polizei ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Wie die Beamten nun berichten, wurden dabei nicht weniger als 22 Führerscheine von Alkolenker abgenommen, zusätzlich noch einer von einem Drogenlenker.

316 Übertretungen festgestellt, 272 Organmandate eingehoben

Außerdem wurden noch 13 Minderalkoholisierungen festgestellt. Insgesamt hat die Polizei 316 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz festgestellt und 272 Organmandate wegen Übertretungen eingehoben, heißt es seitens der Beamten abschließend.

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