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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kreuth
Bild auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kreuth im Einsatz.
Die Feuerwehr sicherte das beschädigte Dach des Pfarrhauses mit Planen.
Kreuth
29/08/2026
Einsatz

Unwetter-Einsatz: Windböen rissen Pfarrhaus-Dach ab

Windböen deckten bei der katholischen Kirche in Kreuth Teile des Pfarrhaus-Dachstuhls ab. Die Feuerwehr stand mitten in der Nacht stundenlang im Einsatz.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Windböen hielten die Einsatzkräfte im Bleiberger Tal in der Nacht auf Samstag auf Trab: Um 1.01 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kreuth (Gemeinde Bad Bleiberg) zu einem technischen Einsatz im Bereich der katholischen Kirche in Kreuth alarmiert. Vor Ort bot sich den Florianis ein Schadensbild: Sturmböen hatten Teile des Dachstuhls beim benachbarten Pfarrhaus abgetragen.

Abdeckung mit Planen

Die Hauptaufgabe der Einsatzkräfte bestand zunächst darin, den Ort abzusichern und noch lose Teile vom Dach zu entfernen, um eine weitere Gefährdung zu verhindern. Zudem unterstützte die Feuerwehr den Störungsdienst der Kelag bei den Sicherungsarbeiten an einer betroffenen Stromleitung. Anschließend deckten die Florianis das beschädigte Gebäude mit Planen ab, um Folgeschäden durch die Witterung zu vermeiden, und reinigten die von Trümmerteilen verschmutzte Fahrbahn. Nach rund drei Stunden konnten die Kräfte der FF Kreuth (im Einsatz mit TLFA, LFBA und MTFA) gegen 4 Uhr früh wieder ihre Einsatzbereitschaft im Rüsthaus melden. Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei Kärnten und der Kelag-Störungsdienst im Einsatz.

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