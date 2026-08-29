Hotelbetreiberin über Hunde-Gebühren: „Nicht als Eintrittspreis sehen“

Nach dem Fall einer Italienerin in Klagenfurt meldet sich die Kärntner Hotellerie zu Wort. Warum Reinigung und Risiko Geld kosten – und woran es bei vielen Hundebesitzern mangelt.

Der Bericht von 5 Minuten über eine Urlauberin aus Italien, die nach ihrer Ankunft in einem Klagenfurter Hotel mit 171 Euro Zusatzkosten für ihre drei Hunde konfrontiert wurde, hat in Kärnten hohe Wellen geschlagen. Wir haben berichtet: Klagenfurt-Urlauberin muss plötzlich 171 Euro extra für Hotel zahlen. Nach der öffentlichen Kritik an mangelnder Transparenz und hohen Tarifen meldet sich nun eine Kärntner Hotelbetreiberin zu Wort. Sie fordert Verständnis für die Sichtweise der Hotellerie ein und gewährt ehrliche Einblicke in den Alltag mit vierbeinigen Hotelgästen.

„Es ist kein Eintrittspreis für den Hund“

Dass Kosten vorab transparent sein müssen, steht für die Unternehmerin außer Frage. Doch der Zweck einer Haustiergebühr werde von Gästen häufig missverstanden. „Eine Hundegebühr bedeutet nicht, dass das Hotel dem Hund ein Bett, Futter oder sonstige besondere Leistungen zur Verfügung stellen muss. Sie ist vielmehr ein Beitrag zu dem zusätzlichen Aufwand und Risiko, das mit der Unterbringung eines Tieres verbunden ist“, stellt die Kärntner Gastronomin Birgit Winding gegenüber 5 Minuten klar. Das Argument vieler Hundebesitzer, dass ihr Tier brav sei und nur im eigenen Körbchen schlafe, greife im Hotelalltag oft zu kurz.

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Kot auf Teppichen und zerkratzte Türen

Die Realität nach Abreise der Gäste sehe in der Praxis leider regelmäßig anders aus. Die Hotellerie kämpft immer wieder mit enormem Reinigungsaufwand oder handfesten Sachbeschädigungen. „Wir erleben immer wieder, dass Hunde selbstverständlich im Hotelbett schlafen. Haare befinden sich danach nicht nur am Boden, sondern in der Bettwäsche, auf Matratzen und Polstern“, berichtet Winding weiter gegenüber 5 Minuten. Noch gravierender werde es bei Verunreinigungen auf Teppichböden: „Uriniert ein Hund auf den Teppich oder hinterlässt dort Kot, reicht normales Staubsaugen nicht mehr aus. Das kostet Zeit, Personal und Reinigungsmittel – und im schlimmsten Fall kann das Zimmer nicht sofort wieder an den nächsten Gast vergeben werden“, so die Unternehmerin weiter. Auch Alleingelassene Tiere, die aus Panik Zimmertüren erheblich zerkratzen, seien keine Einzelfälle.

Mangelnde Einsicht beim Auschecken

Was die Kärntner Hotellerie dabei besonders nachdenklich stimmt, ist die fehlende Ehrlichkeit vieler Hundebesitzer beim Auschecken. „Wir hatten noch keinen Hundebesitzer, der beim Auschecken von sich aus an der Rezeption gesagt hätte: ‚Mein Hund hat leider in das Zimmer gemacht. Bitte sagen Sie mir, was die zusätzliche Reinigung kostet‘“, schildert die Kärntnerin. Stattdessen entdecke das Reinigungspersonal die Schäden erst lange nach der Abreise der Gäste.

Appell an gegenseitige Fairness

Am Ende fordert die Hotellier-Sprecherin Einsicht von beiden Seiten. Das Hotel müsse die Kosten im Vorfeld lückenlos kommunizieren. Hundebesitzer müssten im Gegenzug akzeptieren, dass Tiere einen Mehraufwand verursachen – und für entstandene Schäden geradestehen. „Wenn Hotels aufgrund schlechter Erfahrungen irgendwann entscheiden, überhaupt keine Hunde mehr aufzunehmen, trifft das am Ende gerade jene Hundebesitzer, die sich vorbildlich verhalten. Hunde willkommen – sehr gerne. Aber Verantwortung und Fairness sollten genauso selbstverständlich mitreisen“, so abschließend.