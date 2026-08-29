Gratis-Leitungswasser gefordert: Diese Antwort eines Unternehmers hat es in sich

Die Forderung nach kostenlosem Leitungswasser in der Gastronomie sorgt für Gegenwind. Unternehmer Franz Valentin Huditz reagiert mit deutlichen Worten auf einen Beitrag der SPÖ.

Ausgangspunkt der Debatte ist ein Beitrag der SPÖ im Parlament. Darin wird gefordert, dass Gäste, die in einem Lokal Essen oder ein anderes Getränk konsumieren und zusätzlich Leitungswasser bestellen, dafür nichts extra bezahlen sollen. Als Begründung verweist die SPÖ auf eine Stichprobe der Arbeiterkammer. Demnach hätten nur drei von 30 untersuchten Wiener Lokalen Leitungswasser kostenlos angeboten. Für einen halben Liter seien teilweise bis zu 3,60 Euro verlangt worden. Nationalratsabgeordnete Julia Herr bezeichnet Wasser in dem Beitrag als „Grundbedürfnis“ und kritisiert insbesondere das Verhältnis zwischen dem eigentlichen Wasserpreis und dem Preis, den Gäste im Lokal bezahlen müssen.

Unternehmer reagiert mit deutlicher Kritik

Diese Forderung stößt bei Unternehmer Franz Valentin Huditz auf wenig Verständnis. In einem Facebook-Beitrag reagiert er mit reichlich Sarkasmus: „Und wieder eines der größten Probleme Österreichs gelöst.“ Statt Energiepreisen, Staatsverschuldung, Migration, Bürokratie oder der Standortkrise widme sich Herr dem kostenpflichtigen Leitungswasser. Dabei stellt Huditz klar, dass Leitungswasser in seinen eigenen Betrieben kostenlos sei. Allerdings geschehe das aus Servicegedanken und aufgrund seiner eigenen unternehmerischen Entscheidung. Was ihn störe, sei vielmehr, dass die Politik Unternehmen vorschreiben wolle, welche Leistungen kostenlos angeboten werden müssten.

Findest du, dass man für Leitungswasser in der Gastronomie zahlen sollte? Ja, auf jeden Fall! Ja, aber doch nicht so viel… Ja, wenn man nichts anderes konsumiert Nein, Leitungswasser sollte gratis sein Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Hat diese Arbeit plötzlich keinen Wert mehr?“

Für Huditz besteht der Preis eines Glases Leitungswasser nicht nur aus den Kosten des Wassers selbst. Ein Glas müsse bestellt, eingeschenkt, serviert, anschließend abgeräumt und gespült werden. Dazu kämen unter anderem Personal-, Miet-, Energie- und Betriebskosten. Besonders kritisch sieht er deshalb den Vergleich zwischen dem Preis von 1.000 Litern Leitungswasser und einem servierten Glas Wasser im Gasthaus. Daraus den Vorwurf des „Wuchers“ abzuleiten, zeige seiner Ansicht nach ein zu vereinfachtes Verständnis davon, wie Gastronomie wirtschaftlich funktioniert. „Hat diese Arbeit plötzlich keinen Wert mehr?“, fragt Huditz in seinem Beitrag.

Politik statt unternehmerischer Entscheidung?

Seine zentrale Kritik richtet sich damit weniger gegen kostenloses Leitungswasser selbst als gegen eine mögliche politische Vorgabe. Politik solle aus seiner Sicht bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen schaffen, statt festzulegen, welche Leistungen Betriebe und deren Mitarbeiter kostenlos erbringen müssten. Zum Abschluss legt Huditz noch einmal nach und bezeichnet die Forderung als „wirtschaftspolitisch derart absurd“. Mit dem Verweis auf die frühere SPÖ-Vorsitzende schließt er süffisant: „Die Richtung stimmt.“