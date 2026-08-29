Spittaler fährt rückwärts: Plötzlich ging es drei Meter bergab

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Samstag im Bezirk Spittal an der Drau. Ein 59-Jähriger kam mit seinem Mini-Traktor vom Weg ab. Das Fahrzeug überschlug sich und stürzte rund drei Meter ab.

Der Mini-Traktor überschlug sich und stürzte rund drei Meter ab. Ein Baum stoppte schließlich das Fahrzeug. Der 59-jährige Lenker wurde verletzt.

Der Mini-Traktor überschlug sich und stürzte rund drei Meter ab. Ein Baum stoppte schließlich das Fahrzeug. Der 59-jährige Lenker wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich am 29. August gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück im Bezirk Spittal an der Drau. Ein 59-jähriger Mann war dort mit einem Mini-Traktor auf einem Arbeitsweg unterwegs. Am Fahrzeug war hinten eine mit Erde gefüllte Transportkiste montiert. Vermutlich während des Rückwärtsfahrens geriet der Mann zu weit an den Rand des Weges. Der Mini-Traktor fuhr über die Wegkante und überschlug sich.

Baum stoppte den Traktor

Nach einem Absturz von rund drei Metern wurde das Fahrzeug schließlich von einem Baum gestoppt. Der 59-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Mini-Traktor entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.