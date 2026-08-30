Strahlender Sonnenschein und bis zu 30 Grad: Kärnten erlebt warmen Sonntag

Kärnten kann sich am Sonntag auf ausgeprägtes Spätsommerwetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen freuen.

Nachdem sich stellenweise vorhandene Nebel- und Hochnebelfelder am Morgen rasch verziehen, dominiert im gesamten Land strahlender Sonnenschein bei nur spärlicher Bewölkung. Selbst im späteren Tagesverlauf kommt es zu keinen Störungen: „Nachmittags entstehen über dem Bergland wieder einige Quellwolken. Diese bleiben aber meist klein und harmlos“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

25 bis 30 Grad

Das Risiko für Regenschauer bleibt entsprechend minimal. Nach morgendlichen Werten zwischen 12 und 16 Grad klettert das Thermometer im Tagesverlauf deutlich nach oben. Mit Nachmittagswerten von 25 bis 30 Grad präsentiert sich das Wetter durchaus warm.