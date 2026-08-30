Jacht von WAC-Präsident ging unter: Mehrere Personen aus Notlage gerettet

Der Klubchef verbrachte das Wochenende im Sommer gemeinsam mit seiner Ehefrau Waltraud und acht Kärntner Freunden auf dem Meer vor Triest. Die Gruppe wollte einen entspannten Tag auf seiner 14 Meter langen Jacht „Diwa II“ verbringen, doch der Ausflug dauerte nicht lange. Bereits nach einer halben Stunde an Bord drang aus heiterem Himmel Wasser in das Schiff ein, woraufhin ein Notruf abgesetzt wurde.

„Diwa II“ ging unter

Während die Situation zu eskalieren drohte, versuchte Dietmar Riegler bis zuletzt an Bord zu bleiben, um seine „Diwa II“ doch noch vor dem Untergang zu retten. Schließlich landeten jedoch alle Passagiere im Wasser. Trotz der unerwarteten Situation ging der Vorfall für alle Beteiligten glimpflich aus, denn es wurde niemand verletzt, berichtet die „Kronen Zeitung“. Die Geschehnisse sowie die anschließende Rettung der Gruppe wurden in einem kurzen Videoclip dokumentiert, der kurz darauf in den sozialen Medien landete.

Schiff sank auf 16 Meter Tiefe

Wie es zu dem Wassereinbruch kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Laut Waltraud Riegler steht die exakte Unfallursache noch nicht fest und muss erst im Detail abgeklärt werden, heißt es im Medienbericht. Das Schiff selbst sank auf eine Tiefe von 16 Metern, die bevorstehende Bergung des Boots soll dadurch keine einfache Aufgabe werden.