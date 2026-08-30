Rauch, Vermisstensuche und Stromleitung: Klagenfurter Wehren im Dauereinsatz

Die Einsatzkräfte der FF Viktring-Stein/Neudorf wurden am 28. und 29. August zusammen mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu verschiedenen Einsätzen gerufen.

Zu den Ausrückungen zählte unter anderem ein Vorfall in einem Gebäude. „Neben einer Rauchentwicklung im Gebäude vermutlich hervorgerufen durch eine überhitzte Heizungsanlage, wurden wir ebenso in den Nachtstunden zur Unterstützung bei einem vermissten Schwimmer alarmiert“, schildern die Einsatzkräfte.

Baum auf einer Stromleitung

Am Samstagmorgen folgte bereits die nächste Alarmierung wegen eines Baumes, der umgestürzt war und auf einer Stromleitung lag. „Wir entfernten den Baum und führten ebenso umfangreiche Sicherungsarbeiten durch“, so die FF Viktring-Stein/Neudorf in den sozialen Medien. Zur Absicherung der beschädigten Leitung zog man zudem den zuständigen Netzbetreiber hinzu.