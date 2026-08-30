Krappfeldereis öffnet die Türen für Kärntner Unternehmerinnen

Was 2013 mit einem Kühlschrank in einer Selbstbedienungshütte auf dem Bio-Bauernhof von Petra und Bernd Pobaschnig begann, wuchs schnell zu einem spezialisierten Betrieb heran: der Pobaschnig Krappfeldereis KG. Das Unternehmen setzt bei Zutaten und Partnerschaften konsequent auf Regionalität.

Einblicke sind „besonders wertvoll“

„Die Geschichte von Krappfeldereis zeigt, wie aus einer Idee und konsequenter Weiterentwicklung ein erfolgreicher Betrieb entstehen kann. Gerade für Unternehmerinnen sind solche Einblicke besonders wertvoll, denn sie zeigen nicht nur das fertige Produkt, sondern auch die Entscheidungen und die tägliche Arbeit dahinter“, sagte WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Astrid Legner. Ergänzt wurde das Programm nach der Begrüßung durch Astrid Legner und FiW-Bezirksvorsitzende Alexandra Bresztowanszky durch einen Vortrag der Diätologin Magdalena Prasser. Unter dem Titel „Frische Küche – so schmeckt der Sommer“ stellte sie schnelle, ausgewogene Gerichte mit saisonalen Zutaten vor, die direkt verkostet wurden.

Einblicke in Eisproduktion und Vermarktung

Bei der anschließenden Betriebsführung gab Petra Pobaschnig Einblicke in Eisproduktion und Vermarktung. Alexandra Bresztowanszky hob den Wert des Netzwerkens hervor: „Bei ‚Behind the Scene‘ geht es darum, Unternehmerinnen aus dem Bezirk miteinander zu verbinden und offen über den Betriebsalltag zu sprechen. Der Besuch bei Petra Pobaschnig hat gezeigt, wie viel Erfahrung und Wissen in unseren regionalen Betrieben steckt.“