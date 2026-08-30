Die Sache mit den Umfragen

Die Kärntner ÖVP hat ein Problem: Wie bleibt man bei einem möglichen Kopf-an-Kopf-Duell zwischen SPÖ und FPÖ nicht auf der Strecke? Die Lösung: Es gibt gar kein Kopf-an-Kopf-Duell.

Die Landtagswahl steigt zwar erst in eineinhalb Jahren, trotzdem kursieren bereits (eine davon übrigens eh von der ÖVP in Auftrage gegeben) Umfragen, die auch die Sonntagsfrage ausweisen. Und da ist plötzlich weit und breit kein enges Rennen zwischen Rot und Blau zu bemerken.

Zünglein an der Waage

Sieben Prozentpunkte Unterschied sind eine ganze Menge Holz. Was das für die Volkspartei bedeutet? Viel, denn als Dritter auf dem Umfragestockerl, noch dazu mit einem leichten Zugewinn ist man plötzlich das Zünglein an der Waage und könnte den nächsten Landeshauptmann entscheidend mitbestimmen. ÖVP-Chef Martin Gruber und seine Mannen würden wahrscheinlich begeistert zustimmen, wenn die aktuelle Umfrage punktgenau das Wahlergebnis wäre. Übrigens die Sozialdemokraten auch, für die nur ein verhältnismäßig kleiner Verlust ausgewiesen wird – trotz eines nicht wirklich beliebten Bundesparteiobmannes namens Babler.

Knapp daneben ist auch vorbei

Kleiner Haken an der großen Geschichte: Zuletzt haben sich die Umfrageinstitute nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die Präzision ihrer Vorhersagen betraf. Nicht einmal das „knapp daneben ist auch vorbei“ war da oftmals festzustellen. Aber es ist ohnehin so, dass uns in diesen eineinhalb Jahren noch viele Umfragen erreichen werden, zusätzlich zur seit der Antike bewährten Beobachtung des Vogelflugs, dem Lesen im Kaffeesud oder dem Befragen irgendwelcher Orakel. Die letztgültige Umfrage bzw. das definitive Ergebnis stellt dann ohnehin der Wähler aus.