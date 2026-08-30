Wechsel nach Belgien: Klagenfurt-Eigengewächs Delic vor Unterschrift bei Erstligist
Der 17-jährige Offensivspieler Dino Delić steht vor einem Transfer nach Belgien zum Erstligisten KVC Westerlo.
Nach dem Abstieg der Austria Klagenfurt in die Regionalliga Süd zieht das nächste Eigengewächs einen Schlussstrich. Sturm-Talent Dino Delic steht kurz vor einem Engagement im Ausland: Der 17-jährige Angreifer befindet sich nach Informationen der „Kronen Zeitung“ bereits in Belgien, um beim Erstligisten KVC Westerlo den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.
Impulse für die Offensive
Der Offensivspieler aus Villach-Land hatte sich nach dem Gang in die Drittklassigkeit von den Klagenfurtern getrennt und hielt sich in den vergangenen Wochen mit individuellem Training fit. Westerlo – derzeit noch ohne Punkte am Ende der Jupiler Pro League – erhofft sich durch die Verpflichtung neue Impulse für die Offensive.