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Ein Bild auf 5min.at zeigt Fans der SK Austria Klagenfurt
Nach dem Abstieg der Austria Klagenfurt in die Regionalliga Süd nutzt der ÖFB-Nachwuchsnationalspieler die Chance auf den nächsten Karriereschritt im Ausland.
Kärnten/Westerlo
30/08/2026
Aus Paternion

Wechsel nach Belgien: Klagenfurt-Eigengewächs Delic vor Unterschrift bei Erstligist

Der 17-jährige Offensivspieler Dino Delić steht vor einem Transfer nach Belgien zum Erstligisten KVC Westerlo.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Nach dem Abstieg der Austria Klagenfurt in die Regionalliga Süd zieht das nächste Eigengewächs einen Schlussstrich. Sturm-Talent Dino Delic steht kurz vor einem Engagement im Ausland: Der 17-jährige Angreifer befindet sich nach Informationen der „Kronen Zeitung“ bereits in Belgien, um beim Erstligisten KVC Westerlo den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Impulse für die Offensive

Der Offensivspieler aus Villach-Land hatte sich nach dem Gang in die Drittklassigkeit von den Klagenfurtern getrennt und hielt sich in den vergangenen Wochen mit individuellem Training fit. Westerlo – derzeit noch ohne Punkte am Ende der Jupiler Pro League – erhofft sich durch die Verpflichtung neue Impulse für die Offensive.

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