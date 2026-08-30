Wechsel nach Belgien: Klagenfurt-Eigengewächs Delic vor Unterschrift bei Erstligist

Nach dem Abstieg der Austria Klagenfurt in die Regionalliga Süd nutzt der ÖFB-Nachwuchsnationalspieler die Chance auf den nächsten Karriereschritt im Ausland.

Nach dem Abstieg der Austria Klagenfurt in die Regionalliga Süd nutzt der ÖFB-Nachwuchsnationalspieler die Chance auf den nächsten Karriereschritt im Ausland.

Nach dem Abstieg der Austria Klagenfurt in die Regionalliga Süd zieht das nächste Eigengewächs einen Schlussstrich. Sturm-Talent Dino Delic steht kurz vor einem Engagement im Ausland: Der 17-jährige Angreifer befindet sich nach Informationen der „Kronen Zeitung“ bereits in Belgien, um beim Erstligisten KVC Westerlo den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Impulse für die Offensive

Der Offensivspieler aus Villach-Land hatte sich nach dem Gang in die Drittklassigkeit von den Klagenfurtern getrennt und hielt sich in den vergangenen Wochen mit individuellem Training fit. Westerlo – derzeit noch ohne Punkte am Ende der Jupiler Pro League – erhofft sich durch die Verpflichtung neue Impulse für die Offensive.