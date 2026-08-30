A11 in Kärnten: Blockabfertigung und Verzögerungen wegen Überlastung

Wegen Überlastung gilt auf der A11 Karawanken Autobahn derzeit eine Blockabfertigung. Die Asfinag erwartet Verzögerungen bis nach 12 Uhr.

Wegen Überlastung kommt es auf der A11 Karawanken Autobahn zu Verzögerungen. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen der Staatsgrenze Österreich/Slowenien im Karawankentunnel und St. Jakob im Rosental bei Kilometer 11,5.

Blockabfertigung eingerichtet

Es wurde eine Blockabfertigung eingerichtet, die den Verkehr in beiden Richtungen betrifft. Nach aktuellen Informationen der ASFINAG ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens mit der Maßnahme auch nach der Mittagszeit weiterhin zu rechnen.