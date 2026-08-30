Kärnten läuft: Kenianischer Zielsprint und Heim-Triumph am Wörthersee

Mit einem packenden Zielsprint endete der Halbmarathon in Klagenfurt: Raymond Cheruiyot sicherte sich in 1:01:53 Stunden den Sieg.

Der Halbmarathon im Rahmen von „Kärnten läuft“ bot einen knappen Zieleinlauf. Wie erwartet dominierten die Top-Athleten aus Kenia das Geschehen, doch der Kampf um den Sieg blieb knapp.

Kenia wieder an der Spitze

Im Dreikampf auf den letzten Metern setzte sich Raymond Cheruiyot schlussendlich durch. Mit einer Siegerzeit von 1:01:53 Stunden verwies er seine Landsmänner Amos Kirui und Mathew Kiplimo Lagat mit einem hauchdünnen Vorsprung auf die Ränge zwei und drei. Bei den Damen sicherte sich ebenfalls eine kenianische Läuferin den Gesamtsieg: Janet Riguru überquerte nach 1:09:22 Stunden als schnellste Frau die Ziellinie.

Auch Österreich konnte aufzeigen

Timo Hinternberger aus Österreich zeigte ein starkes Rennen und lief nach 1:04:02 Stunden als gesamter Achter ein. Damit sicherte er sich den Titel des österreichischen Staatsmeisters im Halbmarathon. Bei den Frauen belegte die Wienerin Julia Mayer den 33. Gesamtrang und krönte sich mit einer Zeit von 1:12:31 Stunden zur österreichischen Meisterin.