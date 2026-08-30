Einsatz am Klettersteig Griffen: Verletzter Sportler aus Notlage gerettet

Ein Ausflug in den Klettersteig Griffen endete am Samstag mit einem Rettungseinsatz der Bergrettung Bad Eisenkappel.

Nach der geglückten Rettung übernahm das medizinische Personal die Erstversorgung vor Ort und brachte den Mann zur weiteren Kontrolle in das Klinikum Klagenfurt.

Nach der geglückten Rettung übernahm das medizinische Personal die Erstversorgung vor Ort und brachte den Mann zur weiteren Kontrolle in das Klinikum Klagenfurt.

Um 13:15 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein, nachdem ein Kletterer rund 15 Meter oberhalb des Notausstiegs wegen extremer Erschöpfung feststeckte. Der Sportler verlor schließlich den Halt und stürzte in sein Klettersteigset. „Dabei zog er sich leichte Verletzungen am linken Knie zu und konnte weder auf- noch absteigen“, ergänzt die Bergrettung.

Kreislaufzustand zunehmend verschlechtert

Die alarmierten Rettungskräfte stiegen direkt von oben zu dem Hilflosen ab. Die Bergung erfolgte gesichert nach unten. Während des Einsatzes machte dem Verunglückten nicht nur die Verletzung zu schaffen: Die hohen sommerlichen Temperaturen und das längere Verharren im Gurt belasteten den Körper massiv, sodass sich sein Kreislaufzustand zunehmend verschlechterte.

Mann in Klinik gebracht

Die Bergrettung forderte daher zur Unterstützung einen Rettungswagen an. Nach der geglückten Rettung übernahm das medizinische Personal die Erstversorgung vor Ort und brachte den Mann zur weiteren Kontrolle in das Klinikum Klagenfurt.