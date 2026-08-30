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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Stau
Blockabfertigung am heutigen Sonntag: Auch in der Tunnelkette Pack auf der A2 Süd Autobahn brauchen Autofahrer derzeit viel Geduld.
Kärnten
30/08/2026
Auf der A2

Nächste Überlastung am heutigen Sonntag: Blockabfertigung auf der A2

Nach den Verzögerungen auf der A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel kommt es nun auch auf der A2 Süd Autobahn zu erheblichen Problemen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Auf Kärntens Autobahnen kommt es wegen Überlastung aktuell zu weiteren Verzögerungen im Reiseverkehr. Auf der A11 Karawanken Autobahn ist der Streckenabschnitt zwischen der Staatsgrenze Österreich/Slowenien im Karawankentunnel und St. Jakob im Rosental bei Kilometer 11,5 von einer Blockabfertigung betroffen.

Weitere Blockabfertigung

Zusätzlich gibt es nun eine weitere Problemstelle: Auf der A2 Süd Autobahn kommt es wegen Überlastung in beiden Fahrtrichtungen zu einer Blockabfertigung in der Tunnelkette Pack. Als Ausweichroute wird die B70, Packer Straße, empfohlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2026 um 13:56 Uhr aktualisiert
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