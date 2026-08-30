Oper unter historischen Mauern: „Figaro“ feiert Premiere auf der Heunburg

Historische Mauern, große Stimmen und Mozart aus nächster Nähe: Mit „Die Hochzeit des Figaro“ startete das Heunburg Musiktheater Freitag, dem 28. August, in seine zweite Opernsaison.

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit „Don Giovanni“ im Vorjahr bringt das Ensemble heuer Mozarts Meisterwerk in einer deutsch-italienischen Neubearbeitung auf die Heunburg. Begeistert von den musikalischen Leistungen und der Organisation insgesamt zeigte sich Kulturreferentin LHstv.in Gaby Schaunig.

Oper aus nächster Nähe erlebbar

Im Rahmen ihrer Grußworte unterstrich sie besondere Bedeutung des Spielortes: „Die Heunburg steht sinnbildlich für jene Verbindung von Geschichte und Gegenwart, von Tradition und Innovation, die unser Kulturland Kärnten so reich und vielfältig macht. Dass in diesen jahrhundertealten Mauern Oper auf internationalem Niveau erlebbar wird, ist eine große Bereicherung für die gesamte Region.“ Ihr besonderer Dank galt der künstlerischen Leiterin Johanna Kräuter und ihrem Team. „Mit viel Leidenschaft und Engagement bringen sie die Oper zu den Menschen und zeigen, dass hochkarätiger Kulturgenuss nicht auf die großen Zentren beschränkt sein muss. Hier wird Oper unmittelbar, verständlich und aus nächster Nähe erlebbar“, so Schaunig.

Großartige Besetzung

Auch die Besetzung verspricht Opernfestspiel-Niveau: Bassbariton Thomas Tatzl, der unter anderem an der Mailänder Scala und der Wiener Staatsoper auftrat, kehrt nach seinem Erfolg als Don Giovanni als Graf Almaviva auf die Heunburg zurück. Julia Koci von der Wiener Volksoper übernimmt die Rolle der Gräfin, Johanna Maria Kräuter ist als Susanna zu erleben. Die musikalische Leitung liegt erneut bei Laszlo Gyüker, Regie führt Veit-Jacob Walter. Konzertmeister ist der Kärntner Geiger Benjamin Ziervogel.