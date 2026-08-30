„Keine Zwei-Klassen-Medizin“: Wirtschaftskammer verteidigt Kärntens Privatkliniken

In der Debatte um die Finanzierung privater Krankenanstalten meldet sich die Wirtschaftskammer Kärnten zu Wort. Sie warnt davor, private Kliniken pauschal mit einer Zwei-Klassen-Medizin gleichzusetzen.

Die Diskussion um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) sorgt für Reaktionen in Kärnten. Nun meldet sich die Wirtschaftskammer Kärnten zu Wort. Sie betont die Bedeutung privater Krankenanstalten für die Gesundheitsversorgung und argumentiert, dass diese das öffentliche System entlasten würden. „Der PRIKRAF finanziert keine Luxusmedizin, sondern medizinisch notwendige Leistungen für sozialversicherte Patient:innen“, erklärt Guntram Jilka, Fachgruppengeschäftsführer der Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer Kärnten. Aus Sicht der Wirtschaftskammer sollte die Diskussion daher nicht als grundsätzliche Debatte über eine Zwei-Klassen-Medizin geführt werden.

Rund 13.000 stationäre Aufenthalte

Als Beispiel nennt die Wirtschaftskammer die Privatklinik Maria Hilf und die Privatklinik Villach. Gemeinsam verzeichnen die beiden Häuser laut Aussendung jährlich rund 13.000 stationäre Aufenthalte. Sollten PRIKRAF-Mittel wegfallen, würden die zu behandelnden Patienten nicht einfach verschwinden, argumentiert Jilka. Ein Teil der medizinischen Leistungen müsste dann verstärkt von öffentlichen Krankenhäusern übernommen werden. Die Wirtschaftskammer befürchtet dadurch zusätzlichen Druck auf bereits vorhandene Kapazitäten und Wartezeiten.

Was wird überhaupt bezahlt?

Die Wirtschaftskammer stellt außerdem klar, dass über den PRIKRAF nur Leistungen finanziert werden können, für die auch die gesetzliche Krankenversicherung zuständig ist. Rein kosmetische Schönheitsoperationen könnten demnach nicht mit Sozialversicherungsmitteln abgerechnet werden. Anders sei das bei medizinisch notwendigen rekonstruktiven Eingriffen, etwa nach Unfällen oder Krebserkrankungen.

Rund 600 Arbeitsplätze in Kärnten

Die beiden Kärntner Privatkliniken sichern laut Wirtschaftskammer zudem rund 600 direkte Arbeitsplätze. Auch mit der Patientenzufriedenheit argumentieren die Betreiber: Rund 99 Prozent der Befragten würden die beiden Kliniken weiterempfehlen. „Diese hohe Weiterempfehlungsrate zeigt das Vertrauen und die Zufriedenheit der Patient:innen in unseren beiden Häusern“, sagt Herbert Ratz, Geschäftsführer der Privatklinik Maria Hilf und der Privatklinik Villach.

„Entscheidend ist nicht, welches Etikett über dem Eingang steht“

Ratz sieht öffentliche und private Krankenhäuser nicht als Konkurrenten, sondern als Teile desselben Gesundheitssystems. „Die Menschen wollen rasch, sicher und qualitätsvoll behandelt werden. Entscheidend ist nicht, welches Etikett über dem Eingang eines Krankenhauses steht, sondern dass die notwendige Versorgung verfügbar ist“, betont er. Auch die Wirtschaftskammer spricht sich für eine Zusammenarbeit beider Bereiche aus. Über mehr Transparenz, Kontrolle und Verbesserungen könne diskutiert werden. Eine Schwächung bestehender privater Behandlungskapazitäten sei aus ihrer Sicht jedoch nicht der richtige Weg.