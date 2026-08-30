70 Meter Schleuderspur: Vater und Sohn bei Unfall verletzt

Ein Unfall mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad hat am Sonntag in Spittal an der Drau zwei Verletzte gefordert. Ein 59-jähriger Lenker musste nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 30. August 2026, gegen 13.15 Uhr auf der Katschberg Straße B99 in Spittal an der Drau in Kärnten. Ein 59-jähriger Mann aus Niederösterreich war mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad in Richtung Seeboden unterwegs. Sein 37-jähriger Sohn saß als Beifahrer auf dem Fahrzeug. In einer langgezogenen Linkskurve dürfte der Lenker aus bislang unbekannter Ursache einen Fahrfehler gemacht haben. Das Kleinkraftrad geriet dabei nach rechts und prallte gegen den Randstein sowie die angrenzende Leitschiene. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Vater und Sohn wurden dabei gemeinsam mit dem Kleinkraftrad über eine Strecke von rund 70 Metern entlang der Leitschiene geschleift.

Lenker verliert Helm

Bei einem der Anpralle verlor der 59-Jährige seinen Sturzhelm. Kurz bevor das Kleinkraftrad zum Stillstand kam, stürzten schließlich beide Männer vom Fahrzeug und blieben auf der Fahrbahn liegen. Beide erlitten Verletzungen und wurden nach dem Unfall zunächst direkt an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Vater mit Hubschrauber im Krankenhaus

Der Lenker wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Sein 37-jähriger Sohn wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Am dreirädrigen Kleinkraftrad entstand laut Polizei hingegen lediglich leichter Sachschaden.