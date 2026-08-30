Feuer-Drama vor Jesolo: Leservideo zeigt gewaltige Rauchsäule über dem Meer

Dramatische Bilder erreichen 5 Minuten aus Jesolo: Vor der Küste steht am Sonntagabend offenbar ein Boot in Flammen. Eine riesige schwarze Rauchsäule ist vom Strand aus zu sehen.

Eine gewaltige schwarze Rauchsäule ist am Sonntagabend vor der Küste von Jesolo zu sehen.

Eine gewaltige schwarze Rauchsäule ist am Sonntagabend vor der Küste von Jesolo zu sehen.

Aufregung am Sonntagabend an der italienischen Adriaküste: Vor Jesolo ist auf dem Meer ein Feuer ausgebrochen. Auf Leserfotos, die 5 Minuten vorliegen, ist eine gewaltige schwarze Rauchsäule zu sehen, die weit über dem Wasser in den Himmel steigt. Ein Leser beobachtete den Vorfall direkt vom Strand aus. „Ich lag am Meer und habe eine riesige Rauchwolke gesehen und dann gesehen, dass ein größeres Boot brennt“, schildert er gegenüber 5 Minuten.

Hubschrauber über dem Meer

Die Aufnahmen zeigen auch einen Hubschrauber im Bereich der Rauchwolke. Ob dieser unmittelbar an einem Rettungs- oder Löscheinsatz beteiligt ist, lässt sich derzeit noch nicht bestätigen. Nach Angaben des Lesers soll es zuvor zu einer Explosion gekommen sein. Dafür gibt es derzeit allerdings noch keine offizielle Bestätigung. Ebenso ist aktuell unklar, ob beziehungsweise wie viele Personen sich auf dem Boot befanden und ob es Verletzte gibt. Der Artikel wird aktualisiert, sobald gesicherte Angaben vorliegen.

©Leser | Vom Strand aus war der Brand auf dem Meer deutlich zu erkennen. Auch ein Hubschrauber befand sich im Bereich der Rauchwolke.

Jesolo-Magazin vor Ort

Die italienischen Medien sind bereits vor Ort. Das Jesolo-Magazin veröffentlicht inzwischen Videos via Facebook. Genauere Informationen gibt es noch nicht.

Was sind Leserstorys? 5 Minuten und seine LeserInnen: Seit neun Jahren schreibt das Team von 5 Minuten für LeserInnen und mit LeserInnen. Unser Ziel ist es, auf wichtige, kuriose oder unterhaltsame Themen aufmerksam zu machen. Gratis, regional & schnell, aber auch gemeinsam. Du hast eine Story? Wir hören dir zu! Melde dich unter redaktion@5min.at.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.08.2026 um 19:18 Uhr aktualisiert