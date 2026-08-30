Skihalle für Kärnten? Landessportdirektor fordert jetzt „Mut, groß zu denken“

Skifahren unabhängig von Schnee und Wetter – könnte das künftig auch in Kärnten möglich sein? Landessportdirektor Arno Arthofer unterstützt die Idee einer Skihalle in Österreich und bringt Kärnten als möglichen Standort ins Spiel.

Eine Skihalle in Österreich sorgt derzeit für Diskussionen. Nachdem ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher den Bau einer oder mehrerer solcher Hallen ins Spiel gebracht hatte, bekommt die Idee nun Unterstützung aus Kärnten. Landessportdirektor Arno Arthofer spricht sich dafür aus, das Projekt ernsthaft zu prüfen – und sieht Kärnten dabei in einer möglichen Schlüsselrolle. „Wenn Österreich über eine Skihalle nachdenkt, dann muss Kärnten jedenfalls mit am Tisch sitzen“, fordert Arthofer. Das Bundesland verfüge über Wintersporttradition, Know-how sowie starke Partner aus Sport und Tourismus.

Skifahren auch ohne Naturschnee?

Hinter der Forderung stehen vor allem die veränderten Bedingungen für den Wintersport. Kürzere Wintersaisonen und fehlender Schnee in tieferen Lagen würden es schwieriger machen, den Skisport langfristig in seiner bisherigen Form aufrechtzuerhalten. Hinzu kämen aus Arthofers Sicht die Kosten: Liftkarten seien für viele Familien kaum mehr leistbar. Eine Skihalle könnte deshalb nach seinen Vorstellungen eine zusätzliche Möglichkeit bieten, Kindern und Nachwuchssportlern den Zugang zum Skifahren zu ermöglichen – unabhängig von den Wetterbedingungen. „Eine Skihalle ist kein Widerspruch zur Tradition, sondern kann ein Baustein sein, um unsere Tradition zu sichern“, so der Landessportdirektor.

„Gehört zur Kärntner DNA“

Dabei gehe es nicht ausschließlich um den Spitzensport. Arthofer sieht die Entwicklung vor allem mit Blick auf kommende Generationen kritisch. „Der Skisport gehört zur Kärntner und zur österreichischen DNA. Ihm dabei achselzuckend zuzusehen, wie er für immer mehr Kinder unerreichbar wird, wäre verantwortungslos“, betont er. Kinder sollten auch künftig die Möglichkeit bekommen, Wintersport auszuüben.

Wer soll eine Skihalle finanzieren?

Wie eine solche Halle konkret aussehen könnte, wo sie gebaut werden könnte und wie hoch die Kosten wären, bleibt in der vorliegenden Forderung noch offen. Arthofer sieht jedenfalls nicht nur die Politik gefordert. Neben Bund und Ländern nennt er auch europäische Institutionen, die Wirtschaft, Seilbahnunternehmen und große Skigebiete als mögliche Beteiligte. „Die Herausforderungen des Klimawandels lösen wir nicht mit dem Blick in den Rückspiegel. Wir brauchen Investitionen, Innovation und den Mut, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Arthofer.

Konkurrenz aus Asien und den Golfstaaten

Der Landessportdirektor blickt dabei auch über Österreich hinaus. Während etwa in Asien und den Golfstaaten viel Geld in moderne Sportinfrastruktur investiert werde, dürfe sich Österreich nicht auf seiner Vergangenheit als erfolgreiche Wintersportnation ausruhen. Für Arthofer ist deshalb klar: Österreich müsse jetzt darüber diskutieren, wie Wintersport auch unter veränderten klimatischen Bedingungen eine Zukunft haben kann. Eine Skihalle könnte dabei ein Teil der Lösung sein. „Jetzt ist die Zeit für ein Aufrütteln. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Verantwortung gegenüber unseren Kindern und gegenüber dem Sportstandort Österreich“, so Arthofer abschließend.