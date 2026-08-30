30 Grad und Gewitter: Wo es am Montag in Kärnten krachen soll

Kärnten startet mit viel Sonnenschein und ungewöhnlich warmen Temperaturen in die neue Woche. Am Nachmittag steigt jedoch die Schauer- und Gewittergefahr. In der Nacht können Gewitter auch im Süden des Landes auftreten.

Der Montag beginnt in Kärnten vielerorts freundlich. Bis etwa zur Mittagszeit zeigt sich der Himmel häufig wolkenlos oder nur gering bewölkt. Gleichzeitig steigen die Temperaturen kräftig an. Nach einer milden Nacht mit 12 bis 16 Grad werden tagsüber 25 bis 30 Grad erreicht, prognostiziert die GeoSphere Austria. Damit bleibt es für die Jahreszeit weiterhin außergewöhnlich warm.

Nachmittags kommen Schauer und Gewitter

Im weiteren Tagesverlauf bilden sich vor allem über den Bergen vermehrt Quellwolken. Daraus können sich am Nachmittag Schauer und Gewitter entwickeln. Ganz ausgeschlossen sind Gewitter dabei in keiner Region Kärntens. Am ehesten trocken dürfte es im Klagenfurter Becken und im Unteren Gailtal bleiben.

Gewitter ziehen in der Nacht weiter

Auch mit dem Ende des Tages ist die Gewittergefahr noch nicht vorbei. In der Nacht können sich weitere Gewitter entwickeln, besonders zwischen Hermagor und Bleiburg. Wer am Montag unterwegs ist, sollte daher vor allem am Nachmittag und Abend den Himmel im Blick behalten.