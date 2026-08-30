Großeinsatz in St. Paul: Firmeninhaber (63) bei Löschversuch verletzt

In einem Produktionsunternehmen in St. Paul im Lavanttal ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Der 63-jährige Firmeninhaber wurde bei eigenen Löschversuchen verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand brach am Sonntag, 30. August 2026, gegen 17.45 Uhr in einem Produktionsbetrieb in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg aus. Der 63-jährige Firmeninhaber bemerkte eine Rauchentwicklung im Bereich einer Röstanlage und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der Mann selbst, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dabei atmete er Rauch ein und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Firmeninhaber wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins LKH Wolfsberg gebracht.

Über 80 Florianis kämpfen gegen Flammen

Insgesamt standen 85 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen aus den umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen rasch zu löschen und eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Warum es in der Röstanlage zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht geklärt.

Brandursache wird ermittelt

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes laufen. Auch das Ausmaß des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest und soll im Zuge der weiteren Erhebungen geklärt werden.