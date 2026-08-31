Yachtbrand vor Jesolo: Jetzt gibt es neue Details

Die riesige Rauchwolke vor Jesolo sorgte am Sonntag für Aufsehen. Nun gibt es neue Details zum Brand der rund 20 Meter langen Yacht und zum Einsatz auf dem Meer.

Ein Hubschrauber war an den Löscharbeiten beteiligt. Die rund 20 Meter lange Yacht konnte jedoch nicht mehr gerettet werden und sank.

Ein Hubschrauber war an den Löscharbeiten beteiligt. Die rund 20 Meter lange Yacht konnte jedoch nicht mehr gerettet werden und sank.

Die spektakulären Bilder erreichten 5 Minuten bereits am Sonntagabend: Vor der Küste von Jesolo und Cavallino-Treporti stand eine größere Yacht in Flammen. Eine gewaltige schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Ein Leser beobachtete den Vorfall direkt vom Strand aus und hielt den Brand auf Bildern und Videos fest. Nun sind weitere Details zu dem Einsatz bekannt. Nach Informationen des Jesolo Magazins brach das Feuer am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf einer rund 20 Meter langen Motoryacht im Bereich der Hafeneinfahrt am Faro aus. Das Schiff soll sich auf dem Weg zurück zu seinem Liegeplatz in der Marina del Cavallino befunden haben.

Alle Menschen an Bord gerettet

Die wichtigste Nachricht: Alle Personen auf der Yacht konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Nach den bislang vorliegenden Informationen wurde niemand verletzt. Wie viele Menschen sich genau an Bord befanden, ist noch nicht eindeutig geklärt. Laut Jesolo Magazin ist in verschiedenen Berichten von zehn beziehungsweise elf Personen einschließlich des Schiffsführers die Rede. Ein anderes Boot soll zunächst Hilfe geleistet haben, kurz darauf traf auch die Küstenwache ein.

©niederer | Auch ein Hubschrauber kam bei dem Brand auf dem Meer vor Jesolo zum Einsatz.

Hubschrauber bekämpfte Flammen

Auch der Hubschrauber, den unser Leser am Sonntagabend beobachtete, war Teil des Einsatzes. Ein Feuerwehrhubschrauber aus Venedig führte dem Bericht zufolge mehrfach Wasserabwürfe über der brennenden Yacht durch. Im Einsatz standen außerdem die Guardia Costiera, Spezialkräfte der Feuerwehr sowie Taucher aus Mestre. Auch ein Hubschrauber der Guardia di Finanza und ein Boot des Zivilschutzes waren demnach vor Ort. Das Jesolo Magazin, das den Einsatz vom Ufer aus beobachtete, berichtet, dass erst nach mehr als einer Stunde ein leistungsfähiges Feuerwehrboot die Yacht erreicht habe. Nachdem dieses mit einem Wasserwerfer gegen die Flammen vorging, sei das offene Feuer innerhalb weniger Minuten weitgehend unter Kontrolle gewesen.

Yacht konnte nicht mehr gerettet werden

Für das Schiff selbst kam schließlich jede Hilfe zu spät. Die durch das Feuer schwer beschädigte Yacht sank und liegt nun auf dem Meeresgrund. Damit rückt auch ein mögliches Umweltrisiko in den Mittelpunkt. Laut dem Bericht soll Diesel ausgetreten sein. Wie viel Treibstoff oder andere Betriebsstoffe ins Meer gelangten, ist derzeit allerdings noch nicht abschließend bekannt. Es soll versucht worden sein, ausgetretenen Diesel mit absorbierenden Sperren aufzufangen.

Ursache weiterhin unklar

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Ein Passagier soll gegenüber italienischen Medien einen möglichen Kurzschluss vermutet haben. Eine offiziell bestätigte Brandursache ist das bislang jedoch nicht.