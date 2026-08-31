Trauer um Günter Stauber: Feuerwehrkamerad stirbt nach über 40 Jahren im Dienst

Große Trauer in St. Paul im Lavanttal: Günter Stauber ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Mehr als 40 Jahre lang war er ein treuer und engagierter Teil der Feuerwehrgemeinschaft.

Mehr als 40 Jahre lang war Günter Stauber Teil der Feuerwehrgemeinschaft. Besonders als Funkmeister brachte er sein Wissen und seine Erfahrung ein.

Mehr als 40 Jahre lang war Günter Stauber Teil der Feuerwehrgemeinschaft. Besonders als Funkmeister brachte er sein Wissen und seine Erfahrung ein.

Die Feuerwehr in St. Paul im Lavanttal trauert um einen langjährigen Kameraden. Günter Stauber verstarb am Donnerstag, dem 27. August 2026, unerwartet im 74. Lebensjahr. Die Nachricht von seinem Tod löste bei seinen Kameraden große Bestürzung aus. Mehr als 40 Jahre gehörte Stauber der Feuerwehrgemeinschaft an. Während dieser langen Zeit stellte er sich in den Dienst seiner Kameraden und der Bevölkerung.

Wichtige Stütze der Feuerwehr

Besonders als Funkmeister brachte Stauber sein Fachwissen und seine langjährige Erfahrung ein. Seine Kameraden beschreiben ihn als verlässlich, engagiert und verantwortungsbewusst. Über viele Jahre hinweg sei er damit eine wichtige Stütze der Wehr gewesen. „Wir verlieren mit Günter nicht nur einen verdienten Kameraden und ehemaligen Funkmeister, sondern auch einen geschätzten Freund und Wegbegleiter“, heißt es im emotionalen Nachruf. Auch für seine jahrzehntelange Treue findet die Feuerwehr persönliche Worte: „Lieber Günter, wir danken dir für deine über 40-jährige Treue, deinen Einsatz und deine Kameradschaft. Wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Abschied am Montag

Auch abseits der Feuerwehr war Stauber dem Vereinsleben verbunden. Laut Parte war er Altkamerad der FF St. Paul, Ehrenobmann des TTC St. Paul sowie unterstützendes Mitglied der ATK St. Paul. Die Trauerfeier findet am Montag, dem 31. August 2026, um 13.30 Uhr in der Erhardikirche zu St. Paul im Lavanttal statt. Das Mitgefühl der Feuerwehr gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Menschen, die ihm nahestanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 09:03 Uhr aktualisiert