Patrick Skubel kandidiert erneut als Bürgermeister von Neuhaus

„Diese 100 Prozent sind für mich ein starkes Zeichen des Vertrauens, vor allem aber ein Auftrag, weiter Verantwortung für Neuhaus zu übernehmen.“ Seit fünfeinhalb Jahren ist Patrick Skubel Bürgermeister von Neuhaus. Es waren Jahre mit großen Herausforderungen, von schweren Unwettern bis zu schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Gleichzeitig wurden gemeinsam wichtige Projekte umgesetzt und viel für die Gemeinde erreicht. „Ich möchte diesen Weg mit Verantwortung, neuen Ideen und vollem Einsatz weitergehen, für Neuhaus und für unsere Menschen.“

Seine Motivation

Für Patrick Skubel beginnt Politik mit Verbundenheit. „Hier bin ich aufgewachsen. Hier sind meine Wurzeln. Ich kenne unsere Menschen, unsere Ortsteile, unsere Vereine, Feuerwehren und Betriebe. Genau diese Verbundenheit treibt mich an.“ Neuhaus steht für eine besondere Verbindung aus Natur, Lebensqualität, Gemeinschaft und regionaler Identität. Als Kunst-, Hadn- und Kulturgemeinde verfügt Neuhaus über starke Traditionen und engagierte Kulturträger. Vereine und Feuerwehren sorgen für Zusammenhalt und Sicherheit. Unsere Betriebe sichern Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung.

Neuhaus weiterentwickeln

Für Skubel bedeutet Zukunft, auf diesen Stärken aufzubauen und neue Chancen zu nutzen.

Familien sollen sich wohlfühlen, Kinder und Jugendliche gute Perspektiven haben, ältere Menschen gerne in Neuhaus leben. Gleichzeitig gilt es, die Chancen der Koralmbahn, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kultur und die regionale Wirtschaft weiter zu stärken.

„Ich möchte Neuhaus mit Herz, Verantwortung und Weitblick weiterentwickeln – mit neuen Ideen, aber immer mit dem Blick auf das, was unsere Gemeinde besonders macht.“

Denn für Patrick Skubel geht es nicht darum, Bürgermeister zu sein. „Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Für unsere Menschen. Für unsere Gemeinde. Für ihre Zukunft. Neuhaus ist für mich mehr als politische Verantwortung. Hier bin ich zu Hause. Und genau deshalb möchte ich mich weiter mit voller Kraft für unsere Gemeinde einsetzen.“