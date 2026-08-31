Hollywoodstar am Wörthersee gesichtet: Das macht sie derzeit in Kärnten

Prominenter Besuch in Kärnten: Hollywoodstar Melanie Griffith hält sich derzeit am Wörthersee auf. Die 69-Jährige hat sich für eine Detox-Kur zurückgezogen – ganz ohne kleine Ausnahmen geht es offenbar nicht.

Hollywoodstar Melanie Griffith hat sich für eine Detox-Auszeit an den Wörthersee zurückgezogen. Ganz auf Zigaretten verzichtet die 69-Jährige dabei offenbar nicht.

Hollywoodstar Melanie Griffith hat sich für eine Detox-Auszeit an den Wörthersee zurückgezogen. Ganz auf Zigaretten verzichtet die 69-Jährige dabei offenbar nicht.

Der Wörthersee wird einmal mehr zum Treffpunkt internationaler Stars. Wie die „Bild“ berichtet, hält sich derzeit Hollywood-Schauspielerin Melanie Griffith in Kärnten auf. Die 69-Jährige hat in einem Gesundheitsresort am Wörthersee eingecheckt und absolviert dort eine Detox-Kur. Ganz abgeschottet verbringt die Schauspielerin ihren Aufenthalt offenbar nicht. Die „Bild“ traf Griffith bei einer Raucherpause an einem Kiosk. Dort soll sie sich entspannt mit anderen Gästen unterhalten und ihnen auch Bilder auf ihrem Smartphone gezeigt haben.

Bill Kaulitz lieferte bereits einen Hinweis

Dass sich ein großer Hollywoodstar derzeit am Wörthersee aufhält, hatte sich bereits abgezeichnet. Bill Kaulitz verbrachte selbst vor Kurzem eine zehntägige Detox-Auszeit am Wörthersee. In seinem Podcast erzählte der Tokio-Hotel-Sänger anschließend von einer „großen Hollywood-Diva“, die er während seines Aufenthalts kennengelernt habe – ihren Namen verriet er damals allerdings nicht. Dabei erwähnte Kaulitz auch deren auffällige Leidenschaft für Zigaretten. Laut aktuellen Medienberichten handelte es sich bei seiner prominenten Bekanntschaft um Melanie Griffith.

Hollywood-Karriere seit Jahrzehnten

Griffith zählt seit Jahrzehnten zu den bekannten Gesichtern Hollywoods. Große Erfolge feierte sie unter anderem mit „Die Waffen der Frauen“, für den sie eine Oscar-Nominierung erhielt. Auch ihre Familie ist fest im Filmgeschäft verankert: Ihre Mutter war Schauspielerin Tippi Hedren, ihre Tochter Dakota Johnson ist ebenfalls Hollywoodstar. Griffith war zudem viele Jahre mit Antonio Banderas verheiratet. Wie lange die Schauspielerin ihre Auszeit in Kärnten noch genießen wird, ist derzeit nicht bekannt.