Mordverdacht in Villach: 39-Jähriger soll Partnerin (28) zu Tode geprügelt haben

Eine 28-jährige Frau ist nach einem Gewaltdelikt in Villach tot. Wie 5 Minuten exklusiv erfuhr, soll sie im Zuge eines Streits mit ihrem Partner massiv misshandelt worden sein. Der 39-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein schweres Gewaltdelikt erschüttert Villach. Wie Recherchen von 5 Minuten jetzt zeigen, kam es am 21. August 2026, gegen 20 Uhr, im Bereich der Draubrücke in Richtung Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 28-jährigen Frau und einem 39-jährigen Mann. Wie Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion Kärnten exklusiv gegenüber 5 Minuten bestätigt, soll der 39-Jährige die 28-Jährige im Zuge eines Streits körperlich misshandelt haben. Die beiden sollen zuvor eine Liebesbeziehung geführt haben. Für die junge Frau endete die Auseinandersetzung tödlich.

©5 Minuten

5 Minuten sprach mit Augenzeugen

Recherchen von 5 Minuten vor Ort liefern weitere Details zu jenem Abend. Unsere Redaktion sprach mit mehreren Personen, die den Polizeieinsatz wahrgenommen haben. Ihren Schilderungen zufolge waren unmittelbar nach der Alarmierung mehrere Polizeistreifen vor Ort. Augenzeugen berichten außerdem, dass die 28-Jährige noch reanimiert worden sein soll. Für die junge Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Am Ort des Geschehens erinnern mittlerweile Kerzen an sie.

©Webcamaufnahme Eine Webcam Aufnahme aus Villach zeigt den Zeitpunkt des Geschehens.

Obduktion bringt Gewissheit

Nach dem Tod der 28-Jährigen wurde eine Obduktion angeordnet. Diese ergab laut Dionisio, dass die Frau infolge massiver Gewalteinwirkung ums Leben gekommen ist. Nach Angaben der Polizei soll ein massiver Schlag letztlich tödlich gewesen sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Tatgeschehen werden derzeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

39-Jähriger in Untersuchungshaft

„Der 39-jährige Österreicher wurde als Tatverdächtiger festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Über ihn wurde bereits die Untersuchungshaft verhängt„, bestätigt Dionisio im Gespräch mit 5 Minuten. Auch das Opfer war österreichische Staatsbürgerin. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf des tödlichen Gewaltdelikts dauern an. Für den 39-jährigen Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

©5 Minuten Mag. Dr. Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 12:31 Uhr aktualisiert