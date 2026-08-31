Postbus Shuttle Oberes Mölltal startet am 1. September

Das On-Demand-System verbindet rund 400 Haltepunkte sowie bestehende Öffi-Haltestellen. Für Personen mit Mobilitätseinschränkungen steht eine Hausabholung zur Verfügung. „Der Ausbau des Mikro-ÖV in Kärnten nimmt weiter Fahrt auf. Wir schaffen hier eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden öffentlichen Verkehr im Mölltal und bringen die Öffis näher zu den Menschen. Rund 400 Haltepunkte sorgen für eine gute Erreichbarkeit und schaffen neue Verbindungen zu bestehenden Öffi-Angeboten“, erklärt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

Mikro-ÖV-Strategie

Er betont weiter: „Es braucht Mobilitätsangebote, die sich am tatsächlichen Bedarf orientieren und unkompliziert genutzt werden können. Genau hier setzt unsere Mikro-ÖV-Strategie an: Wir unterstützen regionale Lösungen, die auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten sind und den Menschen mehr Möglichkeiten geben, auch ohne eigenes Auto mobil zu sein.“ Auch die Bürgermeister Martin Lackner (Heiligenblut), Peter Suntinger (Großkirchheim), Richard Unterreiner (Mörtschach), Johann Thaler (Winklern), Josef Kerschbaumer (Rangersdorf) und Peter Ebner (Stall) heben den Nutzen hervor: „Mit dem Postbus Shuttle schaffen wir ein Mobilitätsangebot, das sich an den Bedürfnissen unserer Bevölkerung orientiert. Gerade im ländlichen Raum sind flexible Lösungen entscheidend, um den Alltag zu erleichtern und die Lebensqualität nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig profitieren auch unsere Gäste von einer komfortablen Anbindung innerhalb der Region. Das Postbus Shuttle ergänzt den bestehenden öffentlichen Verkehr ideal und schließt die Lücke auf der ersten und letzten Meile. Gemeinsam setzen wir damit einen wichtigen Schritt für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Mobilität im Oberen Mölltal.“

Buchung per App oder Telefon

Die Buchung erfolgt per Postbus Shuttle App, wegfinder-App oder unter 0800808808. Neben dem Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten fällt ein Komfortzuschlag von zwei Euro an. Inhaber von Öffi-Zeitkarten wie dem Kärnten Ticket, KlimaTicket Österreich oder der Gästekarte Kärnten zahlen nur diesen Zuschlag. Das vorerst bis 31. August 2029 angelegte Projekt wird von den sechs Gemeinden, dem Verkehrsverbund Kärnten und dem Nationalpark Hohe Tauern beauftragt sowie vom Land Kärnten mit 600.000 Euro jährlich gefördert. Die Fahrten übernehmen KFZ Anton Thorer und Taxi Fleißner als Subunternehmer der Österreichischen Postbus AG mit bis zu fünf Fahrzeugen.

Mobilität für alle Menschen

„Das Postbus Shuttle Oberes Mölltal schafft eine flächendeckende Erreichbarkeit in sechs Gemeinden. Besonders wichtig ist uns, dass Mobilität für alle Menschen zugänglich bleibt, daher können Personen mit Mobilitätseinschränkung das Angebot mit Hausabholung einfach und bequem nutzen. So verbessern wir die Mobilität für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste und erhöhen das Mobilitätsangebot im Oberen Mölltal“, sagt Roman Krebs, Vorstand der Österreichischen Postbus AG abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert