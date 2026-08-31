Knallgeräusche möglich: Bundesheer plant Übung mit 1.200 Soldaten in Wolfsberg

Das Österreichische Bundesheer führt von 7. bis 18. September eine groß angelegte Übung im Verwaltungsgebiet der Stadtgemeinde Wolfsberg durch.

In Kärnten kommt es ab dem 7. September zu einer weiteren Militärübung.

In Kärnten kommt es ab dem 7. September zu einer weiteren Militärübung.

An der Übung sollen insgesamt rund 1.200 Soldaten, etwa 250 Fahrzeuge, 7 Hubschrauber, 10 Drohnen sowie 7 Boote teilnehmen, wie die Stadt am heutigen Montag erklärt. Während des Übungszeitraums kann es im Gemeindegebiet verstärkt zu militärischen Bewegungen sowie zum Einsatz von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition kommen.

„Umgehend die Polizei verständigen“

Die Bevölkerung wird um Verständnis ersucht, heißt es in einem Posting der Stadtgemeinde Wolfsberg. Zudem wird ein wichtiger Sicherheitshinweis gegeben: Sollten Gegenstände oder Munitionsreste gefunden werden, dürfen diese keinesfalls berührt oder aufgehoben werden. „Bitte den Fundort sichern und umgehend die Polizei verständigen“, heißt es abschließend.