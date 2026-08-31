Am Nachmittag: Karte zeigt, wo Gewitter in Kärnten möglich sind

Eine langsam ziehende Kaltfront bringt am heutigen Tag Schauer und Unwetter nach Österreich. Vor allem entlang der Alpen und im Süden sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Eine Kaltfront schiebt sich heute langsam von Nordwesten her über Österreich und bringt im Tagesverlauf schrittweise mehr Schauer sowie Gewitter mit sich. Besonders in den Alpenregionen und im Süden hält sich extrem feuchte, instabile Luft, dadurch nimmt das Unwetterpotenzial bis zum Abend deutlich zu.

Osttirol und Kärnten betroffen

„Bereits am Vormittag ziehen entlang der Alpen erste Schauer durch. Ab den Nachmittagsstunden bilden sich rasch weitere Quellwolken, aus denen sich Schauer und Gewitter entwickeln“, schildert Skywarn Austria in den sozialen Medien. Der meteorologische Schwerpunkt liegt zunächst im Bereich von Tirol über Salzburg bis in die Steiermark. Im weiteren Verlauf verlagert sich das Gewitter nach Osttirol, Kärnten und in die südliche Steiermark, heißt es weiter. In den Abendstunden lässt die Aktivität nach.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Warnstufe „Gelb“ und „Orange“

„Die Hauptgefahr liegt bei kräftigem Starkregen und lokalen Überflutungen“, heißt es. Aus diesem Anlass rief Skywarn die gelbe Warnstufe aus. Lokal kräftiger Starkregen, Sturmböen in Gewitternähe sowie Hagel bis etwa zwei Zentimeter seien dadurch möglich. Auch die Unwetterzentrale Österreichs (UWZ) reagierte auf die Lage und färbte Gebiete des südlichsten Bundeslandes am frühen Nachmittag bereits in der orangen Warnstufe ein.

©UWZ

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 15:36 Uhr aktualisiert