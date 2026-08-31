Unfall im Mölltal: Vier Verletzte nach Auffahrunfall mit drei Autos

Gegen 11:25 Uhr war eine 38-jährige Autofahrerin mit ihren zwei minderjährigen Kindern von Lainach in Richtung Obervellach unterwegs, als sie ihren Pkw anhielt, um nach links in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Autofahrer hielt seinen Wagen ebenfalls an. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte schließlich ein nachkommender 23-jähriger Pkw-Lenker in die beiden vor ihm stehenden Fahrzeuge.

Vier Personen verletzt

„Durch den Zusammenstoß wurden die 38-Jährige, ihre beiden minderjährigen Kinder sowie der 24-Jährige unbestimmten Grades verletzt“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte der Rettungsdienst die vier Verletzten in das BKH Lienz. Für die Dauer der Aufräumarbeiten blieb die B106 Mölltal Straße zwischen 11:40 Uhr und 12:10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.