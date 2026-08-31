Trickdiebstahl bei Ehepaar: Kärntner Polizei fahndet nach zwei Personen

Nach einem Trickdiebstahl bei einem älteren Ehepaar sucht die Polizei St. Kanzian nach zwei Frauen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ein dreistes Ablenkungsmanöver hat einem älteren Ehepaar Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gekostet. Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Frauen das Grundstück eines Wohnhauses. Eine der Unbekannten täuschte vor, dringend die Toilette benutzen zu müssen. Das hilfsbereite Ehepaar ließ die Frau daraufhin ins Haus.

Schmuckstücke aus einer Kommode genommen

Während die zweite Unbekannte die Bewohner draußen ablenkte, nutzte die Komplizin die Gelegenheit im Gebäude aus. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl mehrere Schmuckstücke aus einer Kommode, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss flüchteten beide Frauen unerkannt in eine unbekannte Richtung.