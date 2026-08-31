Gewitter in Kärnten: „Rote“ Warnstufe in vier Bezirken

Aktuellen Angaben der Unwetterzentrale Österreich zufolge wurde auf der Warnkarte für Kärnten bereits die rote Warnstufe ausgerufen.

Aktuellen Angaben der Unwetterzentrale Österreich zufolge wurde auf der Warnkarte für Kärnten bereits die rote Warnstufe ausgerufen.

Ein Wetterumschwung sorgte heute für eine erhöhte Unwettergefahr in Österreich. Besonders betroffen von den Warnungen sind die Alpenregionen und der Süden des Landes – wir haben berichtet.

©UWZ Ein Blick auf die Wetterkarte.

Wetter zieht nach Osttirol und Kärnten

„Bereits am Vormittag ziehen entlang der Alpen erste Schauer durch. Ab den Nachmittagsstunden bilden sich rasch weitere Quellwolken, aus denen sich Schauer und Gewitter entwickeln“, schilderte Skywarn Austria in den sozialen Medien. Im Verlauf des Nachmittags verlagerte sich das Wetter dann nach Osttirol, Kärnten und in die südliche Steiermark.

Vier Bezirke betroffen

Aktuellen Angaben der Unwetterzentrale Österreich zufolge wurde auf der Warnkarte für Kärnten bereits die rote Warnstufe angehoben, was vor allem die nördlichen Abschnitte der Bezirke Wolfsberg, St. Veit an der Glan, Feldkirchen und Spittal an der Drau betrifft. Die Gefahrenstufe bedeutet, dass das Auftreten von Unwettern mit Sturmböen und Windspitzen von über 100 km/h sowie Gewittern, die von Starkregen und Hagel begleitet werden, möglich ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 18:02 Uhr aktualisiert