Klimaradfahrt nach Antalya: So läuft die Etappenfahrt durch Kärnten

Vom Bahnhof Mallnitz aus macht sich die Fahrradstaffel auf den Weg Richtung Villach und Slowenien. Ziel der Aktion ist es, die Bedeutung des Radverkehrs für den Klimaschutz sichtbar zu machen.

Entlang der Strecke sind Interessierte eingeladen, sich für Teilstücke oder die Gesamttour anzuschließen.

Entlang der Strecke sind Interessierte eingeladen, sich für Teilstücke oder die Gesamttour anzuschließen.

Der COP31 Bike Ride führt am 7. und 8. September durch Kärnten und weiter nach Slowenien, um die Bedeutung des Fahrrads für den Klimaschutz und die Verkehrswende sichtbar zu machen. Die Initiative verbindet klimafreundliche Mobilität direkt mit dem öffentlichen Verkehr.

Zuerst Kärnten, dann Slowenien

Am Montag, dem 7. September, startet die rund 83 Kilometer lange Kärntner Etappe um 9 Uhr am Bahnhof Mallnitz. Nach einem Auftakt mit einer symbolischen Wasserübergabe führt die Route über Obervellach, Lendorf, Spittal an der Drau und Paternion nach Villach. Gegen 16 Uhr ist Villach das Ziel, wo am Oberen Kirchenplatz ein Empfang stattfindet und eine Petition an die Weltklimakonferenz übergeben wird. Am folgenden Tag wird die Fahrt fortgesetzt. Um 9:33 Uhr reist die Gruppe vom Hauptbahnhof Villach mit dem ÖBB-Karawankensprinter durch den Karawankentunnel nach Jesenice in Slowenien. Von dort aus führt eine Tagesetappe nach Ljubljana, wo am Nachmittag das Zusammentreffen mit weiteren internationalen Tour-Strängen geplant ist.

Einfach mitmachen

Entlang der Strecke sind Interessierte eingeladen, sich für Teilstücke oder die Gesamttour anzuschließen. Gleichzeitig werden Unterstützungserklärungen für bessere Bedingungen im Radverkehr gesammelt. Die Tour demonstriert zudem die praktische Kombination aus Rad und Bahn im Alltag.

Was ist der COP31 Bike Ride? Eine internationale Fahrradfahrt zur UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya. Sie macht auf die Rolle des Fahrrads für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität aufmerksam und fordert sichere Radwege sowie die bessere Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr. Die österreichische Route verläuft vom 4. bis 8. September 2026 von Linz über Oberösterreich, Salzburg und Kärnten nach Slowenien (ca. 350 gefahrene Kilometer).

Interessierte können sich für Teilstücke, einzelne Tage oder die Gesamttour anschließen. Entlang der Strecke werden Unterschriften bzw. Unterstützungserklärungen gesammelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 19:21 Uhr aktualisiert