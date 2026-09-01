Bis zu 28 Grad: So schön wird der Dienstag in Kärnten

Nach dem Monatswechsel zeigt sich das Wetter im Süden von seiner besten Seite. Wie die GeoSphere Austria mitteilt, ziehen Restwolken am Dienstag (1. September 2026) rasch nach Südosten ab. Auch die lokalen Nebelfelder lösen sich in der Früh bald auf. In der Folge steht den Kärntnern ein sonniger und freundlicher Tag bevor. In der zweiten Tageshälfte bilden sich zwar im Bergland größere Quellwolken, in den meisten Regionen bleibt es jedoch trocken. Über den großen Tälern sowie im Klagenfurter Becken überwiegt auch am Nachmittag weiterhin der Sonnenschein. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 12 und 16 Grad, während die Temperaturen im Tagesverlauf angenehme Höchstwerte von 23 bis 28 Grad erreichen.

Länger sonnig auch in den Kärntner Bergen

Gute Nachrichten gibt es auch für Ausflüge in die Berge: Laut der GeoSphere Austria scheint vor allem im Westen teils von der Früh weg die Sonne, während vereinzelt Hangwolken für kurze Sichteinschränkungen sorgen können. Auch im Osten ziehen die Wolken rasch ab und machen einer längeren Sonnenphase Platz. Im Tagesverlauf bilden sich zwar größere Quellwolken und höhere Gipfel können zeitweise in Nebel geraten, „meist sollte es aber trocken bleiben“, so die Experten der GeoSphere Austria. Dazu weht schwacher, in exponierten Lagen vereinzelt mäßiger Wind aus West bis Südwest. Die Temperaturen erreichen mittags in 2.000 Metern Höhe rund 12 Grad und in 3.000 Metern Höhe etwa 4 Grad.