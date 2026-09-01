Dieb schleicht sich in Kärntner Hotel: Dann flüchtet er mit Fahrrad

Frühmorgens schlich sich ein Unbekannter in ein Hotel in Spittal an der Drau. An der Rezeption schnappte er sich die Trinkgeldkasse und verschwand mit einem Fahrrad. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Gegen 6 Uhr schlich sich der Mann in das Gebäude und begab sich still und heimlich zur Rezeption. Dort hatte er es offenbar auf das Trinkgeld abgesehen.

Gegen 6 Uhr schlich sich der Mann in das Gebäude und begab sich still und heimlich zur Rezeption. Dort hatte er es offenbar auf das Trinkgeld abgesehen.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag, dem 30. August, Zutritt zu einem Hotel in Spittal an der Drau. Gegen 6 Uhr schlich sich der Mann in das Gebäude und begab sich still und heimlich zur Rezeption. Dort hatte er es offenbar auf das Trinkgeld abgesehen. Laut Polizei entwendete der Unbekannte eine Trinkgeldkasse in Form eines Sparschweins. Darin befanden sich mehrere hundert Euro.

Mit Fahrrad geflüchtet

Nach dem Diebstahl verließ der Mann das Hotel und machte sich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen laufen. Nun hofft die Polizei auch auf Hinweise, die zur Identifizierung des bislang unbekannten Mannes führen könnten.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Der Gesuchte wird als Mann mit dunkler Hautfarbe und schlanker Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose und dunkle Schlapfen. Zudem hatte er eine schwarze Sporttasche bei sich. Hinweise können an die Polizeiinspektion Spittal an der Drau unter 059133-2220 gerichtet werden.