Bluttat in Klagenfurter Justizanstalt: Jugendlicher getötet

Tragödie hinter Gittern: In der Justizanstalt Klagenfurt gab es in der Nacht auf Dienstag einen tödlichen Vorfall. Laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt kann es sich um ein Tötungsdelikt handeln.

Zu einem Tötungsdelikt in der Justizanstalt Klagenfurt kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag,

Zu einem Tötungsdelikt in der Justizanstalt Klagenfurt kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag,

Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, wie Behördensprecher Christian Pirker gegenüber Medien erklärt. Nach bisherigen Informationen steht ein jugendlicher Insasse im Verdacht, einen ebenfalls jugendlichen Zellengenossen mit einem Gegenstand tödlich verletzt zu haben.

Tatwerkzeug bei den Ermittlern

Das mutmaßlich eingesetzte Tatwerkzeug befindet sich bereits in den Händen der Ermittler. Der Tat soll dem Vernehmen nach eine Bedrohung des Tatverdächtigen durch das spätere Opfer vorausgegangen sein, genaue Hintergründe sind derzeit jedoch Gegenstand von Spekulationen.

Obduktion angeordnet

Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Spurensicherung vor Ort übernommen. Eine Obduktion des Leichnams wurde bereits angeordnet. Welche Delikte die beiden Jugendlichen überhaupt ins Gefängnis brachten, blieb vorerst unklar. Zum aktuellen Zeitpunkt war von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt für 5 Minuten noch keiner erreichbar. Es gilt die Unschuldsvermutung.