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Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall
Schon wieder stürzte ein Autofahrer auf der L100 30 Meter ab.
Gurnitz
01/09/2026
Unfall

Schon wieder: Erneuter 30-Meter-Absturz auf der L100

Nachdem vergangenen Freitag ein Jugendlicher mit einem Auto 30 Meter bei der L100 abgestürzt ist, ist es gestern schon wieder passiert. Ein Autofahrer stürzte dort auch in die Tiefe.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Gestern um 12.35 Uhr wurden die Feuerwehren Mieger und Grafenstein am Montag zu einer aufwendigen Fahrzeugbergung auf die L100 Miegerer Landesstraße alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter über eine steile Böschung in die Tiefe.

Fahrer blieb unverletzt

Wie durch ein Wunder blieb der Fahrzeuglenker dabei unverletzt. Die Aufgabe der Floriani bestand darin, das Fahrzeug gemeinsam mit der Feuerwehr Grafenstein zu bergen. Aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse gestaltete sich die Bergung äußerst anspruchsvoll und technisch aufwendig. Nach mehreren Stunden konnte das Fahrzeug schließlich erfolgreich geborgen werden.

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Schon wieder kam es…
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…auf der L100 zu einem Unfall.
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15-Jähriger stürzte auch 30 Meter ab

Aber das war nicht das erste Mal, dass sie zu so einem Einsatz in der Gegend gerufen wurden. Denn erst am Freitag war ein 15-Jähriger mit einem Auto in der Gegend 30 Meter abgestürzt. Der Jugendliche war betrunken und insgesamt wurden drei Personen bei dem Unfall verletzt.

Im Einsatz standen:

Feuerwehr Mieger

Feuerwehr Grafenstein

Polizeiinspektion Ebenthal

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