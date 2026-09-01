Arbeitslosigkeit steigt: Deutlich mehr offene Stellen in Kärnten

In Kärnten ist die Arbeitslosigkeit im August 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent gestiegen. Insgesamt waren 15.652 Personen beim AMS als arbeitslos vorgemerkt, womit die Arbeitslosenquote bei 6,4 Prozent liegt.

Damit verzeichnet Kärnten nach Wien den zweitniedrigsten Anstieg im Bundesländervergleich. Der Gesamtstand der unselbstständig Beschäftigten bleibt mit rund 228.000 Personen weiterhin stabil.

Deutlich mehr offene Stellen

Auffällig zeigt sich der Kärntner Arbeitsmarkt bei den Stellenangeboten: Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen legte im Vergleich zum August des Vorjahres um 18,8 Prozent auf insgesamt 6.228 zu. Besonders stark gesucht werden Arbeitskräfte in Hilfsberufen (+62,1 Prozent), am Bau (+30,4 Prozent) sowie im Bereich Metall und Elektro (+24,8 Prozent).

Anstieg bei Jugendlichen und Frauen

Ein Plus bei den Arbeitslosenzahlen verzeichnen vor allem die über 50-Jährigen (+3,9 Prozent) und Langzeitarbeitslose (+5,8 Prozent). Unter dem österreichweiten Schnitt liegt Kärnten jedoch bei Jugendlichen unter 25 Jahren mit einem Zuwachs von 5,1 Prozent. Innerhalb dieser Gruppe sind besonders junge Frauen zwischen 20 und 24 Jahren betroffen, wo ein Plus von 10,1 Prozent registriert wurde. Auf Bezirksebene stieg die Arbeitslosigkeit in Wolfsberg (+7,0 Prozent) und Feldkirchen (+6,2 Prozent) am stärksten, während in Hermagor (-9,2 Prozent) und St. Veit/Glan (-5,5 Prozent) Rückgänge verzeichnet wurden.